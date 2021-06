No me generen enemistades con Andrada: Nahuel Guzmán

Monterrey, Nuevo León. Tarde, pero segura así fue la llegada de Esteban Andrada al Monterrey, misma que sigue generando opiniones dentro del fútbol regio, entre ellas destacó la de su compatriota Nahuel Guzmán.

El ‘Patón’ reconoció que, pese a no conocerlo de manera personal, pero si profesional, le deseó buena suerte, sin embargo, pidió a los medios no comenzar una “enemistad futbolera” con el apodado “Sabandija”, tal y como pasó con Agustín Marchesín.

“No lo conozco personalmente, creo que nos hemos enfrentado en algunos partidos allá en el fútbol argentino, darle la bienvenida y desearle buena suerte, viene a un fútbol muy lindo y competitivo si está acá es porque se lo merece, es una buena plaza para nosotros como porteros y argentinos, así que dejen la carrilla para la gente, ya generaron enemistad con Marche no me generen enemistades con Esteban porque es rivalidad futbolística, no nos metamos en otros temas” destacó.

El rosarino recordó cuando fue pretendido por Boca Juniors años atrás, siendo Andrada la segunda opción xeneize, dicha oportunidad fue muy bien aprovechada por Esteban a tal grado de traerlo al balompié mexicano.

“Es un arquero que tiene una anécdota y hasta muy particular que sería bueno que después lo cuente, desde muy chico ya resaltaba en Lanús, tuvo la posibilidad de ser vendido desde muy chico, haber llegado a un club como Boca ha sido un premio para él porque le costó consolidarse en primera y tiene grandes cualidades, este salto internacional de alguna manera es un premio para él y seguramente se lo merece, bienvenido al futbol mexicano y mucha suerte”, agregó.

Por último, el cancerbero auriazul respondió a todos aquellos que mencionan que dentro del fútbol mexicano los equipos buscan a su ‘Nahuel’ en el arco, esto tras los comentarios que ponen a Andrada como la ‘imitación’ de Guzmán, pero en Rayados.

“Nahuel es único, son los aficionados que me defienden a mí más que nada, cada equipo hace lo posible para tener sus mejores herramientas, mejores jugadores y en caso de no encontrarlos en el medio local se buscan afuera, no me gusta hablar de los demás, cada uno tiene las formas que encuentra o pueden, los medios que tienen. Cada equipo tiene sus formas, intentan incorporación a los mejores, pero no creo que cada uno busque a su Nahuel, ojalá yo siga en este tiempo enamorar a la gente de tigres y seguir dejando huella en este equipo, es a lo que vine y sigo trabajando”, dijo.

Redacción: Edgar Martínez