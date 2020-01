No salvamos la temporada ganándole al América: Aquino

Monterrey, Nuevo León. Tras el agridulce empate contra el Atlético San Luis el sábado anterior, en el equipo de Tigres buscan sacar un triunfo importante en la fecha 2 contra el América, partido que para Javier Aquino significa mucho por la rivalidad que se ha formado entre ambos, más no salvaría la campaña ganándole a las Águilas.

El oaxaqueño afirmó que ni ellos como equipo ni mucho menos la afición auriazul, estaría contenta con sólo haberle ganado al ‘Áme’ en su casa en esta temporada. Además, recalcó que no será tomado como una revancha del certamen pasado, donde fueron eliminado en cuartos de final por los capitalinos, puesto que no es un juego de dicha instancia.

“Nosotros no salvamos la temporada ganándole al América ni nos genera una preparación especial para enfrentarlo, ya dije que es un buen equipo y tenemos una rivalidad importante con ellos. Pero la gente no se va a quedar contenta toda la temporada si ganamos este partido.

Lo vamos a enfrentar así con toda la seriedad del mundo y vamos a buscar los tres puntos de visitante para no dejar ir más puntos en el arranque. No me parece que sea una revancha porque no es en instancias de cuartos de final como lo fue”, aseveró en conferencia.

Por otro lado, estuvo de acuerdo con el presidente del equipo, Miguel Ángel Garza, quien confesó que el plantel está completo y bastante competitivo para encarar tanto la Liga MX como la Concachampions.

“Para mí tenemos un gran plantel, sin dudas de los mejores de México. Tenemos un gran equipo, basto y sin dudas nos alcanza para jugar los dos torneos. Ya tenemos tiempo jugando juntos, conocemos perfectamente donde jugamos, lo que nos pide Tuca, también sabemos la exigencia que tenemos en este torneo que viene es ganar y aspirar a otro título, de Concachampions, de Liga, veo al equipo muy completo, contento y estamos trabajando bien, somos una gran familia “, agregó.

Los felinos cerraron este miércoles los entrenamientos con una convivencia entre ellos, por lo que arribarán al juego ante las águilas con toda la actitud.

Redacción: Edgar Martínez