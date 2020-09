No tenía nada que hacer: Miguel Ortega sobre su aislamiento por COVID-19

Monterrey, Nuevo León. Tras haber vencido al COVID-19 hace algunos días atrás, el arquero de Tigres, Miguel Ortega, salió ante los medios a hablar por primera vez y resaltó que no la pasó nada bien durante su aislamiento.

Desde el comienzo no pudo creer que tanto él como Nahuel Guzmán hayan salido positivos, y todo lo que el club tuvo que pasar para buscar un arquero titular, encontrando en Gustavo Galindo un reemplazo emergente al cual siempre le deseó bien.

“Primero que te den la noticia de que todos saliéramos positivos (arqueros) es algo que nunca me esperé, ya que dimos positivos pues tuvieron que traer a alguien más porque Arturo Delgado tenía un problema en la pierna y vino Gus que ya lo conocemos y es muy amigo mío.

Por parte de la cuarentena es muy desesperante, en mi punto yo vivo solo, no tengo familia acá, era estar encerrado todos los días y sin nada que hacer, de repente me ponía a limpiar dos veces por día porque ya no sabía qué hacer, a parte pensando en que ya quiero estar allá porque no tengo casi oportunidad de jugar, cuando parecía presentarse me pasa de que doy positivo, pero todo pasa por algo y ahorita ya pude tener un partido más y si son más que padre, bienvenido”, dijo.

El poblano regresó a los entrenamientos tras completar un poco más de dos semanas de aislamiento, teniendo minutos como titular la semana anterior frente a Mazatlán y con el aún infectado Nahuel en las filas del plantel, la casaca ’30’ se perfila para repetir este próximo sábado contra Chivas, equipo del cual no se confía pese al bache que atraviesan.

“Chivas es un equipo que está estrenando técnico, es un entrenador considerado de los mejores de México, alguien que le gusta que su equipo sea muy ordenado, esperamos a que ellos salgan a jugar con todo porque cada vez que juegan contra nosotros van al máximo, es el partido del torneo casi casi para ellos, van a salir a ganar. La verdad es que cuando tú te vas a enfrentar a un equipo que sabes que tiene las posibilidades y cualidades de ser un gran equipo es que será un partido difícil, obviamente le pones más interés y quieres jugártela al máximo”, agregó.