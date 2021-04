No tirar la toalla, la base para sacar el triunfo en el Clásico Regio: Aldo Cruz

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres viven de su mejor momento en este semestre, con tres partidos sin perder se metieron de lleno en la pelea por el Repechaje y en el Clásico Regio no fue la excepción, sacando la casta a base de no rendirse, así lo destacó Aldo Cruz.

El debutante en esta clase de juegos aseguró que por ahora la plantilla ya piensa en Chivas, duelo a muerte en busca de asegurar la localía en la repesca por mejor posición en la tabla general.

“Al principio del primer tiempo nos costó un poco, creo que terminamos de mejor forma y el no dejarnos caer y no tirar la toalla fue la base para encarar el segundo tiempo de mejor forma, sabíamos que teníamos que salir a ganar y no a empatar el partido porque sabíamos lo importante que eran esos tres puntos. Tenemos que enfrentarlo de la misma forma, ir en busca de los tres puntos porque los equipos que vienen abajo están apretados y no solo para eso sino para tratar de llegar en una mejor posición, se va a tener que jugar como este clásico que se jugó, ir a muerte por esos tres puntos, va a ser una baja muy importante la de Rafa, pero tenemos compañeros tiene la capacidad para poder suplir esas posiciones, estamos enchufados”, comentó

En cuanto al tema Ricardo Ferretti, el jugador optó en dejar atrás ese tema y disfrutar por el momento del costoso triunfo ante el acérrimo rival, con vías hacia el objetivo que es el título.

“Se han hablado muchas cosas, pero todos somos profesionales, aquí lo importante es siempre estar con el objetivo en mente más allá de todo lo que se dice y la decisión nosotros tenemos que buscar terminar de la mejor forma el torneo y buscar el campeonato. Fue muy importante esta victoria, obviamente con un mejor sabor de boca porque es el clásico y se juegan a muerte, esto va a ser una adición para seguir sumando y llegar de la mejor forma y asegurar nuestro lugar”, agregó

Los nicolaítas actualmente son novenos con 22 puntos, mismos que el Rebaño Sagrado, por lo que su enfrentamiento la semana que viene será vital.

Redacción: Edgar Martínez