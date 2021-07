Noel León, líder de NASCAR Challenge va a Puebla por su tercer triunfo

Conseguir la tercera a bandera a cuadros en fila del año, será la meta del piloto regiomontano, Noel León, quien se dijo preparado para lograr dicho objetivo y seguir con ello, en la cima de la NASCAR Challenge, que este próximo domingo celebrará su tercera fecha, en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

El volante del auto #19 EnlaceAmbiental-CTransportationServices-Desteca-RentalSolutions-Atunsito-ConsorcioDelToro-MueblesDiseñoInternacional recordó que en el óvalo poblano siempre ha logrado buenos resultados, por lo cual, dijo, espera que este fin de semana no sea la excepción.

“Llego muy emocionado y con todas las ganas de volver a ganar, queremos la tercera victoria al hilo, volver a hacer el 1-2 con Rubén Rovelo, tenemos grandes coches para ello, sabemos que podemos hacer un gran papel y vamos por ello”, reiteró el joven piloto.

“Hemos trabajado muy duro, todo el equipo ha estado haciendo algunos cambios, el ingeniero Jordi Vidal hizo los ajustes que nos han faltado en el tema de carrera, ya estamos más que listos, deseamos ganar la categoría, y por supuesto seguir sumando puntos para extender el liderato”, apuntó León Vázquez.

El actual monarca de la Fórmula 4 NACAM resaltó que la gran labor de los integrantes del JV Motorsports le ha permitido hasta el momento llevarse las dos fechas puntuables disputadas en el año y que espera que esta racha positiva no se rompa en la capital poblana.

“Me han puesto un gran coche, se nos han dado las cosas, todo se está alineando, esperemos que todo siga así para ser campeón este año”, apuntó Noel, quien llegará a la tercera fecha del serial en la punta del campeonato de pilotos de NASCAR Challenge con 94 unidades.

“La última vez que corrí en Puebla gané en diciembre del año pasado, de las dos o tres veces que he ido en NASCAR he quedado en podio, cuando participaba en Karts también salí victorioso, es una plaza que me quiere y vamos por ella”, mencionó el regiomontano de 16 años de edad.

Finalmente, agradeció el apoyo de su equipo, familia y patrocinadores, por los cuales, apuntó buscará otro triunfo más en el óvalo poblano, que podrá tener hasta 10 mil espectadores en sus gradas.

“Es un óvalo muy rápido, ahora con el tema de las carrocerías nuevas será un poco difícil poner el setting, pero el ingeniero Jordi Vidal siempre lleva grandes coches y no batallamos en ponerlos a punto” afirmó el joven volante.

EPI Press