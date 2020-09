Nos hemos descuidado adelante por preocuparnos por la defensa: Nahuel Guzmán

Monterrey, Nuevo León. La autocrítica ya se ha reflejado en el equipo de Tigres con Nahuel Guzmán como vocero, pues este viernes el arquero confesó a través de videoconferencia que el conjunto felino sufre mucho en su ofensiva por andar cuidando la zona baja.

El ‘Patón’ resaltó que la plantilla se encuentra con falta de confianza, misma que deberán de retomar junto con el compromiso para regresar al protagonismo y dejar este mal paso atrás.

“Es falta de confianza, estar un poco más atados, por cuidarnos atrás hemos dejado de ser ofensivos, se nota mucho más porque somos Tigres y hay muchas expectativa de este equipo, hay etapas donde todos los equipos caen y tal vez se trata de recuperar esa confianza y tal vez de a poquito siendo comprometidos con nosotros mismos como decía recién, animarnos a hacer un poco más, pero tratando de hacer lo que nos toca a cada uno, yo no pretendo ir a rematar de cabeza, no, manteniendo un orden las cosas van a empezar a salir, el compromiso está yo lo percibo los jugadores quieren resolver pero resolver de más, pasa un poco por ahí en mi manera de verlo y después lo que veo y lo que vi después de estar en un tiempo en el vestido, el grupo está bien con confianza y eso me genera tranquilidad, de ese lado estamos fuertes”, confesó en videoconferencia.

Asimismo, el sudamericano aceptó la dependencia de los goles de André Pierre-Gignac en el equipo, pero con obvias razones pues no solo marca sino también crea y genera.

“El ‘gordo’ es el goleador del equipo, como no vamos a depender de él. Nos falta una mayor participación ofensiva, pero no es que agarre el balón y se quite a diez, él recibe asistencias, pases a la cabeza, pero también ser conscientes de eso, es un trabajo en conjunto y colectivo, entonces, a veces vienen estas rachas y está en nosotros desbloquear eso, para que los extremos, los volantes vuelvan a confiar en su capacidad de gol, pero para que ellos puedan tienen que tener la garantía que atrás estamos bien parados para que ellos puedan ofender, estamos trabajando en eso”, añadió.

Por otro lado, luego de cinco jornadas sin poder ganar en el Guardianes 2020, los felinos están en un mar de críticas hacia su estratega, Ricardo Ferretti, mismas que hasta ahora lo tiene tranquilo tanto a él como al equipo, así lo dio a entender Guzmán, siendo conscientes de que los malos comentarios siempre estarán aun andando bien.

“De las críticas, hace poco el propio Tuca respondió y que nos las trasladan ustedes como voceros de las redes sociales, las críticas siempre van a estar, nosotros decimos este equipo está amansado, está bastante acostumbrado y Tuca con 30 años dirigiendo está más relajado que nosotros, mientras nos transmite esa tranquilidad, nosotros vamos a tratar de responder de la mejor manera posible, el compromiso está para tener resultados, este campeonato permite que si tienes 3-4 resultados positivos te pones en los primeros lugares, mantener la calma es esencial”, dijo.

Redacción: Edgar Martínez