Nuevo León campeón absoluto del Bándminton

Con gran júbilo el seleccionado de Nuevo León de Bádminton conquistó el campeonato de la especialidad de los Nacionales CONADE 2021 al cerrar la disciplina con una cosecha de 11 preseas áureas, 3 platas y 7 bronces en Aguascalientes.

Marco Antonio Garrido Salazar, director técnico del deporte en el INDE, dijo sentirse satisfecho por el desempeño de todos los jugadores y su staff de entrenadores que redituó en el título nacional para la entidad.

“Estoy muy contento, muy feliz, somos uno de los deportes que terminan en esta primera edición de los nacionales CONADE, nos comprometimos en un principio que queríamos ganar estás medallas, hemos cumplido, volvimos hacer campeones, estoy muy orgulloso de mi equipo”, destacó Garrido Salazar.

En la primera parte del torneo nacional, Nuevo León se proclamó campeón de las categorías sub 15 y sub 17 con nueve metales de primer lugar, cosecha que se incrementó en la segunda parte y final de la justa al ganar dos más en el nivel sub 19 en partidos celebrados en el gimnasio Hermanos Carreón del Instituto del Deporte de Aguascalientes.

Los jugadores que obtuvieron las preseas doradas fue producto del extraordinario trabajo realizado en la cancha de los singlistas Marco Ornelas y Vanesa García al derrotar en las finales a sus oponentes Jesús Aldaír de Guanajuato y Miriam García de Jalisco por marcador de dos juegos a 1, respectivamente.

En Dobles femenil sub 19, Vanessa García y Valeria Ornelas se quedaron con la plata al caer ante las jaliscienses Romina Frogoso y Miriam García por 2 sets a 1.

Con información del INDE