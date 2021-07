Nuevo León monarca absoluto del judo

Por sexto año consecutivo la Selección Nuevo León de Judo se consagró campeón nacional con la obtención total de nueve medallas de oro en los tres días de competencia de los Nacionales CONADE 2021.

El escenario fue el imponente Gimnasio Nuevo León Independiente, los judocas cumplieron con el resultado que se tenía previsto y lograron mantener la hegemonía en esta disciplina, con un total de nueve oros, seis platas y 15 bronces.

Los medallistas dorados del último día de actividades fueron Jorge Pérez Rafull en los 73 kg y Jesús Gamez en los 90 kg categoría sub 21.

“Fue una competencia bastante emocionante, gracias a Dios la pude llevar bien, no me he sentido cansado y se logró el resultado. Estoy feliz porque fue una preparación muy larga desde casa con la pandemia y se logró el objetivo.” Fueron las palabras de Pérez Rafull al finalizar su participación.

Durante el primer día de actividades la cosecha fue de cuatro oros, cuatro platas y cinco bronces, ahí las expectativas comenzaban a tomar un buen rumbo, mientras que en el día dos lograron tres metales dorados, una plata y cinco bronces, para finalizar con las dos medallas de oro, una plata y cinco bronces.

“Estábamos ayer empatados con Jalisco y hoy se lograron las dos medallas y estamos arriba de ellos por una medalla más, logrando el triunfo otra vez para Nuevo León. Este es el quinto que ganamos consecutivos y esperemos que así siga la cosa, quiero aclarar que la categoría infantil era el primer año, son niños nuevos y aparte vienen de una pandemia y al primer día se lograron las cuatro medallas y así nos fuimos, creemos que el arranque del infantil fue magnífico para lograr lo que estamos haciendo ahorita.” Finalizó Eduardo Rodríguez, entrenador del INDE.

