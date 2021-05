Nuevo León primero en el medallero general del Macro Regional de Atletismo

A pesar de demostrar su supremacía en la mayoría de las pruebas realizadas durante la competencia de tres días que le dio el primer lugar en cuanto a medallas obtenidas con 98, al representativo de Nuevo León le faltaron preseas doradas para marcar la diferencia con Jalisco en el Macro Regional de Atletismo rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2021.

La competencia que tuvo como sede las instalaciones de la Pista Atlética del Parque Niños Héroes de Nuevo León se llevó a cabo bajo el nuevo formato eliminatorio establecido por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) dónde formó 4 macro regiones donde involucró a todos los estados del país en lugar de las 8 que anteriormente se manejaban con la intención de elevar el nivel competitivo de las categorías sub 18, sub 20 y sub 23 femenil y varonil.

Bajo este formato los estados de Coahuila, Tamaulipas, San Luis y Nuevo León, sumaron en su zona regional a Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán lo que trajo consigo una competencia de muy alto nivel en la mayoría de las pruebas realizadas.

Al cierre de los tres días de competencia la tarde de este domingo el cuadro general de resultados arrojó que Nuevo León con sus 98 medallas (32 oros, 29 platas, 37 bronces) se proclamó como el mejor de los ocho estados participantes, seguido Jalisco con 73 (40, 22,11) y Nayarit 59 (25,21, 13), siendo los mejores que mayor número de competidores llevarán en forma directa a los Juegos Nacionales de Atletismo CONADE ya que los ganadores de la medalla de oro obtienen su pase directo a la justa a celebrarse en Nuevo León a finales del mes de junio del presente año.

Redacción: Raúl Guevara