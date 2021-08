Nuevoleoneses suman 8 oros en Panamericano Jr.

En la segunda jornada del Campeonato Panamericano de Pesas Sub 15 y Sub 17, de nueva cuenta Nuevo León se hizo presente en el podio de la categoría Sub 15, y en la Sub 17 México consiguió nuevo récord panamericano.

El nuevoleonés Francisco Manuel Mares Vega de la categoría sub 15 en los 55 kg, en su papel de seleccionado nacional, se hizo de dos medallas de oro y una de plata, las preseas áureas las consiguió en Envión y Total, la plata fue en la prueba de Arranque, los segundos y terceros lugares fueron para los representantes de Colombia; Andrés Londoño y William Giraldo, respectivamente.

En la categoría sub 17 varonil división -55kg también los mexicanos dieron el campanazo al hacer el 1-2 en las tres pruebas y conseguir un récord panamericano; en el Arranque, Irving Ek Noh consiguió la medalla de oro y Adolfo Tun Dzib se quedó con la plata, al igual que en el Total; en Envión fue al contrario, Ek Noh quedó en la segunda posición y Tun Dzib levantó en su segundo intento 126 kg para rebasar la marca de 125 kg impuesta en 2019 por el ecuatoriano Benjamín Zurita en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Pero no quedó ahí, Adolfo Ángel solicitó más peso y dejó la nueva marca panamericana en 130 kg.

Estas acciones se realizaron en la primera parte de la jornada de este jueves. La actividad continúa este viernes a partir de las 10:00 hrs. en la Casa de Raquetas del CARE “Niños Héroes”.