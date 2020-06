Oficializa Tigres a Ulises Cardona como refuerzo

Monterrey, Nuevo León. A través de las redes sociales fue como el club Tigres confirmó a Ulises Cardona como nuevo refuerzo de cara al Torneo Apertura 2020.

El juvenil proveniente del Atlas, estuvo tres años con los tapatíos con los que marcó 4 goles tras su debut en el Apertura 2017, siendo para el Apertura 2018 donde disputó 16 encuentros en fase regular.

No obstante, fue hasta el Clausura 2020 cuando pudo reencontrarse con buenos números nuevamente jugando cuatro duelos de diez realizados antes de la cancelación del certamen por contingencia.

Luego de tres años con los rojinegros y 4 goles en Primera División, Cardona llega a Tigres a préstamo y con opción a compra, pero aparentemente los atlistas no se irían con las manos vacías pues parece ser que Jeison Lucumí serviría de moneda de cambio, no obstante, aún no se oficializa esto último.