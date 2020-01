Orgulloso de la actitud del Atlas

Monterrey, Nuevo León. Luego de haber caído 2-1 ante Tigres y sumar su segunda derrota al hilo, Leandro Cufré, técnico del Atlas, demostró sentirse orgulloso pese al resultado debido a la actitud que va adquiriendo el equipo, asegurando que van por buen camino en busca del protagonismo para este torneo.

El argentino confesó que no muchas veces las cosas van a salir de acuerdo a lo planeado, pues de acuerdo a lo mostrado contra los felinos no se le puede exigir más a su plantilla al haber entregado todo.

“A veces el funcionamiento no es el ideal y te toca ganar y otras veces es el funcionamiento que uno quiere y no te toca ganar, entonces, creo que este es el camino a jugar con esta intensidad y corregir errores. Así es el futbol, el que menos se equivoca es el que gana.

Tuvimos oportunidad. El partido estaba para cualquiera de los dos, pero lamentablemente no me voy contento con el resultado, esa es la realidad. El funcionamiento del equipo no puedo exigir más que eso porque dejaron la vida en cada pelota, después fueron mi siquiera uno fue error porque va a trabar y le cae la pelota a uno de ellos y terminó siendo gol, pero bueno, son cosas que pasan y estoy orgulloso de este plantel”, señaló en conferencia.

Los rojinegros comenzaron ganando en el Azteca 2-1 al Cruz Azul, pero después las derrotas contra Puebla en el Jalisco y Tigres en el Universitario, sobre todo los dos últimos, han sido resultados que por el accionar y la forma de juego dejan insatisfecho al cuerpo técnico atlista, quienes confirman que han jugado mejor como para registrar estos descalabros.

