Paco Ablanedo buscará otro par de podios en Querétaro

Conseguir un par de podios en el circuito del Autódromo Ecocentro de Querétaro, para escalar a lo más alto del campeonato, será el objetivo del piloto capitalino, Paco Ablanedo Jr., para la sexta y séptima fecha de Trucks México Series.

El volante de la camioneta número 69 AlloyWheelRepairSpecialists-EleganciaTextilHoteleraresaltó que llegará al doble compromiso, del próximo viernes y sábado, más que preparado y listo para obtener los mejores resultados.

“Llego muy preparado, enfocado en conocer la pista de Querétaro, ya que nunca hemos manejado en circuito y puede ser o no que tengamos dificultades, sin embargo, vamos a dar lo mejor de nosotros”, estableció el joven piloto.

“El equipo va a estar muy al pendiente de la camioneta y yo estaré practicando con el entrenador que tengo, para así conseguir un buen resultado”, mencionó el estudiante de tercer año de secundaria.

Recordó que ya demostró en la doble fecha anterior de Puebla poder lograr el resultado deseado en el formato de circuito, al ubicarse en el tercer puesto en la segunda carrera.

“Lo demostré, no me lo esperaba, me ayudó que tenía una parte de óvalo el trazado, el resultado que obtuvimos fue un gran impacto no sólo para mí sino también para mi entrenador, porque nos dimos cuenta del progreso que como piloto he tenido en relación al año pasado”, indicó Paco.

“Esto se ve reflejado en la forma en que manejo, en cómo tomo conscientemente los rebases y la forma en que me aplicó para no cometer un error”, juzgó el capitalino.

En ese sentido, el integrante del equipo potosino Dynamic Motorsports señaló que el cuarto puesto en el campeonato de pilotos con 227 puntos es producto del apoyo de su escudería.

“La camioneta está increíble, pero el apoyo que me han dado, que hacen que me sienta como en casa, es básico para tener buenos resultados, no sólo en las carreras sino también en los demás aspectos de la vida”, recalcó Ablanedo Jr.

“La expectativa es terminar con la camioneta completa, tener un buen par de carreras, quedar en el podio y dar lo más que se pueda”, concluyó el novel volante, quien agradeció el apoyo de sus patrocinadores.

