Para Tuca tener ventaja no es de confiarse

Nueva Jersey, Estados Unidos. Pese a haber sacado un importante triunfo de la Arena Red Bull ante el New York City, para Ricardo Ferretti esta ventaja no es definitiva por lo que no se confía y más por la capacidad de los estadounidenses.

“Es una buena ventaja, pero no debemos de confiarnos que es definitiva. No hay que confiarse del gol a favor, tenemos que jugar el siguiente partido estando cero a cero. Tenemos que seguir siendo humildes y pensar con respeto al equipo que siempre enfrentamos, en este caso al New York porque es un equipo muy capaz”, remarcó Tuca.

Por otro lado, aceptó la superioridad que el cuadro yanqui tuvo gran parte del primer tiempo, reconociendo que ellos estuvieron más cerca del gol que los auriazules.

“El partido de hoy no fue tanto como pensaba, New York venía a proponer un poco más el juego y uno tiene que aceptar la postura de cualquier otro equipo.

El primer tiempo jugó bien aprovechando las equivocaciones de balones fáciles que perdimos para el contraataque, en el segundo tiempo controlamos mejor la pelota y logramos el triunfo al final del partido. Tengo que reconocer que ellos estuvieron más cerca del gol que nosotros”, agregó.

Redacción: Edgar Martínez