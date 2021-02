Pedirán la repetición instantánea

Una de las propuestas que presentará que presentará la Comisión de Arbitraje a la ONEFA será el empleo de la repetición instantánea durante los partidos de sus tres categorías.

Juan Francisco Villanueva, Comisionado de Arbitraje en la liga, comentó que como cada año llevarán una serie de propuestas, en este caso un total de nueve, pero dos de ellas serán muy claras y específicas.

“La primera propuesta que será el uso de la repetición instantánea, pero no como sucede en otros torneos, donde se llega a la cámara lenta. Nosotros la pediremos en la velocidad normal para que así los oficiales encargados de revisarla tengan la percepción real y no lo que pudiera suceder cuando se modifica el ritmo de la misma”, explicó Villanueva de Luna.

Actualmente en la ONEFA no existe la repetición instantánea, por lo que sería dar un paso importante hacia la mejor toma de decisiones en determinado momento. Además, la postura de la Comisión de Arbitraje es que para tal revisión se use un máximo de dos minutos, para con ello no dañar el desarrollo del partido.

Otra propuesta, añadió Juan Francisco Villanueva, será pedirle a la liga un respeto irrestricto a los oficiales en todo momento, así como la profesionalización de su personal, pues el pago es tan bajo que los árbitros no se pueden dedicar al 100 por ciento a esta actividad ante las bajas percepciones que reciben.

“Sabemos que en los Estados Unidos el apoyo a los oficiales es de otro nivel, reciben dos uniformes, dos silbatos, dos pares de tenis, un seguro de gastos médicos mayores, y claro, un pago muy significativo, a tal grado que se dedican en cuerpo y alma a ser árbitros “, explicó el Comisionado del Arbitraje en la ONEFA.

En este momento la liga cuenta con 32 planillas de oficiales registradas y requieren no sólo de capacitarse todos los años, sino también de una profesionalización de su actividad, para así destinar un tiempo y recursos suficientes en su desarrollo personal como oficiales.

Redacción: Alfonso Aguilar