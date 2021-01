Por su boleto a la final

El 1º de enero no podía celebrarse mejor en el football americano colegial que con las semifinales de la NCAA, donde cuatro equipos se disputan su pase al encuentro por el título de la temporada 2020.

En el estadio AT&T en punto de las 16:00 horas, la Marea Púrpura de Alabama, el equipo más consistente de la década al sumar cuatro cetros, se mide a Norte Dame, conjunto que se logró meter entre los primeros cuatro de la nación pese a las críticas de muchos analistas, quienes le daban su voto a los Aggies de Texas A & M. Sin embargo prevaleció el voto por los de verde y oro, quienes concluyeron la campaña con marca de 10-1.

Según los números de los apostadores, Alabama debe pasar sin problemas sobre Norte Dame, incluso por más de 17 puntos, ya que si alguna escuadra colegial está cerca de lo que es el profesionalismo y aporta jugadores a la NFL es nada más y nada menos que la Marea Púrpura.

Su mariscal de campo Mac Jones pasó para 3 mil 739 yardas, mientras que el de Norte Dame, Ian Book consiguió 2 mil 601 yardas y 15 anotaciones por esta vía. En cuanto a corredores, los de guinda y blanco contarán con Najee Harris, quien pisó las diagonales en 24 ocasiones , mientras que su rival en esta posición Kryen Williams no estuvo tan mal al cosechar mil 61 yardas y 12 touchdowns.

La diferencia es notoria, pero en el emparrillado todo puede suceder y no hay que dar por descartado a Norte Dame, que se puede decir no saltan al campo como favoritos, por lo que no tienen nada que perder en este 2020 y eso los vuelve más peligrosos.

En la otra semifinal se espera un duelo de pronósticos reservados, Clemson estará ante otro de los grandes de los últimos años, Ohio State, que pese a tener sólo seis encuentros en la campaña, los expertos le dieron la posición tres en el ranking gracias sobre todo a su victoria en el cierre de la temporada ante Norte Dame por el título de su conferencia.

Los Tigres de Clemson suman dos campeonatos en los últimos cuatro años ( 2016 y 2018) y mantienen el nivel de competencia por lo que es el rival a vencer la noche de este 1º de enero en el Sugar Bowl.

Su mariscal de campo Trevor Lawrence estuvo lesionado , por lo cual nada más jugó en nuevo duelos, pero aún así logró 22 pases de anotación. Mientras que el sólo jugar seis encuentros en la temporada evitó que jugadores a la ofensiva por parte de Ohio State destacaran entre los mejores de la nación.

Por donde se le analice es la mejor semifinal de la dos, pero con un Tigres de Clemson por encima de Ohio State por una diferencia menor y donde pudieran darse sorpresas, ya que no hay elementos suficientes como para descartar a los Buckeyes.

Este encuentro está programada por iniciar a las 20:00 horas, por lo que al filo de la media noche se conocerá al otro finalista de la campaña 2020, que la verdad fue muy diferente a las anteriores debido a la pandemia y la baja participación de algunos conjuntos y conferencias.