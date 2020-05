Preocupación en Tigres ante contagios en el club Santos

Monterrey, Nuevo León. Mientras muchos discuten sobre lo ocurrido en el Santos Laguna, quien confirmó mediante su directiva el contagio de ocho jugadores con COVID-19 y si se debe reanudar o no el Clausura 2020 con este suceso en puerta, otros planteles se muestran preocupados por la situación, tal es el caso de Tigres, que, en palabras de su capitán, Guido Pizarro, se mantienen angustiados y esperan que esto no sea de gravedad.

El ‘Conde’, además de lamentar lo sucedido, resaltó que al igual que la plantilla de la femenil, esperarán a la decisión sobre el futuro de la Liga MX del siguiente lunes en la junta de dueños para realizarse sus exámenes preventivos.

“Dentro de nosotros si preocupa que haya un equipo donde haya tantos contagiados, preocupa más que nada por la salud de ellos y sus familiares, esperemos que no se agrave más y que solamente quede en que esas personas tengan que entrar en cuarentena y no se rodeen de más gente. En lo personal, acá en Tigres no nos hemos hecho ese estudio, pero estamos en contacto con los médicos por algún síntoma, pero en nuestro caso nadie ha transmitido síntomas de este virus, a partir del lunes se tomará una decisión y ahí con la institución se darán los pasos a seguir, empezar los estudios.

Es lamentable, he leído que es gente asintomática, no nos han avisado nada, nos dijeron que cada vez falta menos y estamos enterados de que existe la posibilidad que se cancele. Tenemos entendido de que el lunes hay una junta donde tomarán la decisión y nos pondrán más claro el panorama y los puntos a seguir, no nos han dicho nada y seguimos entrenando con la expectativa de que falta menos”, explicó el argentino.

Asimismo, Pizarro está consciente que con este tema en puerta se deberán tomar protocolos más seguros por parte de los dirigentes si es que se desean reactivar el certamen, deseándoles todo bien a los ocho jugadores del plantel verdiblanco.

“Seguramente que una vez que hayan dado positivo estarán guardados o encerrados un tiempo hasta que les vuelvan a hacer ese estudio y den negativo, en algún momento van a tener que jugar y enfrentarse a esos jugadores, cuando se tome la decisión de reanudar o no, se tendrán en cuenta todas estas circunstancias, nosotros comprenderíamos por qué lo hicieron.

Habrá que preparase más o tener protocolos que estén marcados en lo que se tengan que hacer. Hemos tenido bastante tiempo para que esto se arme y se piense, esperemos que ahora que van a tomar la decisión tiene armado un protocolo armado”, agregó.

Por ahora, los nicolaítas se mantienen en sus hogares y con la incertidumbre de saber qué es lo que pasará con el Clausura, pues pase lo que pase, aceptarán las determinaciones mostradas por la Liga.

Redacción: Edgar Martínez