Presenta INDE mejoras en instalaciones deportivas

Como parte del mejoramiento de sedes deportivas, el Director General del INDE Nuevo León, Mtro. Jesús Perales Navarro, inauguró este miércoles los trabajos que fueron realizados en el Gimnasio Nuevo León de la avenida Gonzalitos y en el Centro Acuático del Centro de Alto Rendimiento “Niños Héroes” (CARE).

En el evento estuvieron presentes, además de la máxima autoridad del deporte en el estado, el Director de Deportes del Municipio de Guadalupe, Lic. Ramón Enrique Treviño Ponce, el Coordinador de unidades Deportivas del Municipio de Monterrey, Lic. David Sandoval, el Coordinador de Centros Deportivos del Municipio de San Nicolás de los Garza, Lic. Javier Emilio Sánchez, el Pdte. de la Asociación de Deportistas Ciegos y Débiles Visuales y Refugio Córdoba González, Pdte. de la Asociación Regiomontana de Deportes Sobre Silla de Ruedas.

En sus 41 años de existencia, el Gimnasio Nuevo León, por primera vez, podrá facilitar el acceso a cualquier parte de sus instalaciones a personas con alguna discapacidad y (o) de edad avanzada, con la inauguración de un moderno elevador de 4 metros cuadrados, que abarca desde el estacionamiento en el sótano, hasta el segundo piso en donde se ubican las oficinas de la Dirección General y con la capacidad de transportar hasta 800 kg. Jesús Perales Navarro, ha explicado que uno de los objetivos principales de esta moderna construcción, es hacer más directa la atención con los más de 300 atletas del deporte adaptado y paralímpicos, por la facilidad que brinda el poder acceder hasta las oficinas administrativas del instituto.

“La verdad siempre desde que empecé a hacer deporte paralímpico aquí en Nuevo León, cuando entró la administración del Lic. Perales, desde la primera vez que me citó aquí para conocerme obviamente me recibía en uno de los auditorios de la planta baja, y siempre me dijo ‘un día vamos a adecuar las instalaciones para que ustedes sean recibidos como se merecen en las oficinas de Dirección General. Y pues el Gimnasio Nuevo León es algo simbólico para el deporte del estado y ahorita ser parte de esta etapa donde hay una verdadera inclusión y nos toman verdaderamente en cuenta a los deportistas paralímpicos es algo que me enorgullece y me motiva para seguir representando con orgullo al estado.” Mencionó el atleta paralímpico Mario Santana Ramos, quien tiene ya seguro su boleto a Tokio.

Otra de las mejoras importantes que se realizaron en el mítico gimnasio son los Baños/Vestidores, los cuales fueron equipados con accesorios de calidad y amplios espacios para múltiples usos, así como iluminación con tecnología LED. Esta área consta de dos módulos de baños/vestidores, cada uno de ellos con siete regaderas, 14 vestidores, 13 sanitarios, área de terapia física y rehabilitación, además de la construcción de tres bodegas y una lavandería. Ambos trabajos tuvieron un costo total de $7, 429,094.89, inversión que corrió a cargo del Gobierno del Estado.

“Esto es con la finalidad de ofrecer mejores instalaciones a los deportistas de Nuevo León, esta es una obra de remoción de una instalación que tenía desde 1979 que se inauguró el gimnasio Nuevo León, que no recibía una remoción este espacio tan importante, particularmente me tocó utilizarlo como deportista cuando se inauguró y desde entonces que no tenía un detalle. Hoy en Día hemos hecho una inversión bastante interesante en esta área con recursos estatales para poder brindarles a nuestros atletas un espacio mejor y con mejores condiciones.” Explicó Perales Navarro.

El recorrido continuó en el CARE “Niños Héroes”, específicamente en el Centro Acuático, en donde se dio el protocolario corte del listón a la flamante Alberca de Curso Corto, la cual tuvo un costo de $8,480,918.66 M. N. que proporcionó el Gobierno Federal para beneficiar a cientos de atletas de la disciplina de Natación tanto convencionales como paralímpicos, esta alberca que cuenta con dimensiones de 25 x 16 m y equipada con un cuarto de máquinas con bombas, filtros y calderas para mantener una temperatura adecuada en climas fríos.

“La verdad muy bien, gracias al gobierno y al INDE por darnos una alberca más para podernos preparar, le agradezco muchísimo a ellos, más que todo es otra oportunidad para mis compañeros de prepararnos rumbo a lo que viene. Ahorita estamos preparados para Tokio, esta alberca me sirve mucho, como soy velocista, esta me sirve mucho en los 25m, prepara mejor mi salida, la verdad me sirve demasiado. Ya va a ser una alberca para competencia, tanto nacional como internacional, esperemos que la próxima Olimpiada Nacional (Nacionales CONADE), eventos internacionales ya pueda ser utilizada esta sede, y que la gente vea que gracias al gobierno los deportistas estamos preparados y motivados porque tenemos las instalaciones funcionando al cien.” Comentó el nadador paralímpico Raúl Martínez, quien se tendrá un compromiso en Estados Unidos en el mes de abril para buscar conseguir su tan ansiado pase olímpico.

Así mismo, en este recinto fue instalado el graderío que consta de 670 cómodos asientos, ubicados en ocho módulos, cada uno de ellos con seis filas de 14 asientos. Esta instalación podría ser utilizada para futuros eventos locales, nacionales o internacionales, ya que el Centro Acuático cuenta con todas las necesidades y requerimientos para la realización de competencias. La colocación de este graderío se realizó gracias a la aportación de $6, 449,000.01 M.N. de parte del Gobierno Federal.

Con información del INDE