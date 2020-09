Presentan Protocolos de Reactivación Deportiva

Representantes de la Asociación de Baloncesto de Nuevo León y del Club Tigres en su Coordinación de Fuerzas Básicas, visitaron en el inicio de esta semana al Director General del INDE, Mtro. Jesús Perales Navarro, con la finalidad presentar sus respectivos protocolos de sanidad en la búsqueda de reanudar sus actividades.

El lunes, el Director de Operaciones del Club Tigres, Benito Garza, además de David Morín, Coordinador de Fuerzas Básicas, Alfredo Freeze, médico del equipo y el Auxiliar Técnico, Jorge López, asistieron a las oficinas de la dirección general para presentar sus protocolos de reanudación de actividades para las categorías de fuerzas básicas en busca de reactivar a los juveniles que esperan continuar con su crecimiento dentro del deporte.

Por su parte, representando a la Asociación de Baloncesto del Estado de Nuevo León, acudió su Vicepresidente, Lic. Joel González Corona, y el Secretario, Pedro Andrade Gretel, quienes argumentaron que en su intención de regresar a la actividad, aún no contemplan la competencia.

“Primeramente buscamos seguir todos los requisitos de la Secretaría de Salud, que marca cómo están estipulados los lineamientos con ayuda del INDE. Tenemos que empezar a reactivar desde las edades por iniciarse, de los 12 a los 15 años. Es muy importante señalar que nuestra reincorporación no es mediante el juego, es mediante fundamentos del básquetbol en forma individual, donde no hay contacto, no hay enfrentamientos y no se comparte la pelota.” Comentó el Lic. Joel González, Vicepresidente de la ABENL.

Se espera que en los próximos días continúen las asociaciones deportivas estatales presentando sus protocolos para que de esa manera los distintos deportes sigan volviendo a la actividad de forma paulatina y con la seguridad sanitaria que las autoridades exigen.

Con información del INDE