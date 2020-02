Primera y Diez

ONEFA-CONADEIP

En memoria de Carlos López Gracia y Eduardo Aguirre Cosío.

El fútbol americano es uno es uno de los puentes más de los muchos que existen y que las instituciones de educación superior tienen para entrelazar sus vínculos en el objetivo y propósito común de lograr un engrandecimiento integral en la formación de la juventud.

Con beneplácito en la familia del fútbol americano de México se dio a conocer la firma de la reconciliación y/o unificación entre las dos conferencias o ligas formadas estas por la Organización nacional de fútbol americano y cuyo presidente es el Dr. Juan Blade ex autentico Tigre y la Comisión Nacional deportiva de escuelas privadas que preside Agustín Marban del ITESM -CEM -ONEFA y CONADEIP respectivamente- lo anterior merced a la voluntad propia de los rectores de todas las instituciones principalmente las de Nuevo León en la que el maestro Rogelio Garza Rivera rector de la UANL y el director y el rector en funciones David Gutiérrez del ITESM tuvieron una relevante actuación.

Con la entereza también Del rector de la Universidad Nacional autónoma de México Dr. Enrique Graue Wiechers -Y el Director General del Instituto Politécnico Nacional Doctor Mario Alberto Rodríguez Casas.

La parte medular de la acuerdo es en cuanto al número de becados por institución para participar dentro del equipo de liga mayor el cual se elevo de 40 a 70 jugadores los que pueden ser becados -que dicho sea de paso- coincide con el número de jugadores máximos que cada equipo puede tener lo cual sin duda alguna favorece a las instituciones de carácter privado pero en nada dificulta la actividad de las universidades de carácter público dado que el número de opciones que tienen para tener en sus programas a personas de alto nivel académico y deportivo son vastas, asimismo se levantó el castigo a los couchs castigados cuando fue el rompimiento específicamente el de Carlos Altamirano, castigo absurdo en opinión de Juan Blade Pdte. De la ONEFA

En lo que respecta al límite de años que un jugador puede participar con alguna institución de liga Mayor no hay límite en ese particular. El tope es que no debe de pasar de 25 años de edad, en el caso de la CONADEIP si bien se respetaba el límite de 25 años no existía la condición de que no debería haber sido jugador de la liga colegial de Estados Unidos máxima categoría ni tampoco que estuviera estudiando una carrera universitaria lo cual lo anterior significaba una enorme ventaja para las instituciones privadas ya que la ONEFA no lo permitía; por mucho tiempo lo estuvieron haciendo en la CONADEIP.

Las condiciones que prevalecen para que un extranjero particularmente de los Estados Unidos pueda jugar con un equipo de México es que debe pertenecer a la propia universidad antes de incorporarse al equipo de liga Mayor.

Por último la edad para que puedan jugar como máximo es de 25 años de edad con lo que se le da más seguridad al joven tanto en lo deportivo como en lo profesional sin tener limite las temporada que haya participado mas con la precisión y haciendo hincapié ¡Que no haya jugado con ningún equipo perteneciente a la National Collegiate Athletic Associaton -NCAA-

En cuanto al procedimiento para que un joven pase de una institución a otra la ONEFA señala como condicionante la necesidad de que el joven permanezca un año sin poder participar en otra institución y sin permiso de esta lo cual implica que si la institución da el permiso para su traslado no tenga que transcurrir el año esto dicho sea de paso – comentario bajo la responsabilidad de un servidor-es independiente del tipo de convenio que debe de firmar un aspirante a jugar en cualesquier institución en donde se pueden comprometer con el jugador si éste es mayor de 18 años o bien con sus padres si es menor dado con las universidades más aun que invierte tiempo, recursos, educación y capacitación deportiva.

Lo comentado es la mas importante en cuanto a lo demás se van a regir en su totalidad por los reglamentos que tiene la ONEFA

Para los Auténticos Tigres se inicia la temporada enfrentando a la Universidad del estado de México en visita a los POTROS el 11 de septiembre.

El Clásico con los Borregos Salvajes del ITESM será en el 30 de octubre en el estadio GASPAR MASS lo cual esta fecha, es favorable a los dos equipos toda vez que es tanto la intensidad con la que se juega; que ambas instituciones registraban baja sensibles en algún jugador importante aspecto este que se reduce al tomar ya muy adelantada la temporada misma que concluye justo en esa fecha para entrar a semifinales

Votos y parabienes para el fútbol americano de México, Dios nos bendiga que lo mejor está por venir.

Saludos cordiales…

C.P.C. Mario H. García Treviño

Ex autentico tigre, Seleccionado nacional

Miembro del Salón de la fama nacional de Futbol americano.

Autor con su hermano Horacio García Treviño e hijo Víctor García Perales del libro Fútbol Americano Escuela de Vida.