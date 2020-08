Puebla es un buen parámetro para Tigres: Guido Pizarro

Monterrey, Nuevo León. La gran sorpresa del Guardianes 2020 en este arranque, es sin dudas el Puebla, quien este martes enfrentará a Tigres, encuentro que será tomado como un parámetro por parte de los felinos, así lo dejó en claro Guido Pizarro.

“El Puebla es un buen parámetro, es un equipo que se encierra bastante y va a ser un buen parámetro para ver de qué manera nosotros con intensidad y movilidad podemos generar espacios, va a ser un rival muy aguerrido en ese aspecto y tratar de ser intenso y tener una posesión hacia adelante con intensidad, va a ser muy difícil. Tratar de tener movilidad en ofensiva no jugar estáticos, si no tenemos movilidad va a ser fácil para ellos, buscar variantes más allá de que no salga a la primera o a la segunda seguir intentando y tener la idea que confiamos nos va ayudar ganar el partido”, comentó en videoconferencia.

Por otra parte, Pizarro también resaltó que en este duelo se volvería a tomar el rumbo del triunfo tras dos empates consecutivos, siempre y cuando afinen su puntería en la contundencia ante un equipo que juega bien a la defensiva.

“Yo le doy importancia a que venimos haciendo las cosas bien, en los últimos dos empates la contundencia o no hacer el gol en todas las oportunidades que tuvimos no nos ha favorecido, pero el equipo viene generando, tiene buen ritmo de juego y vamos por buen camino, si hubiéramos sido contundentes hubiéramos tenido más puntos, mañana tenemos una oportunidad de seguir mejorando, confiando en que el rival va a caer”, agregó.

El duelo está pactado para las 21:00 horas del día de mañana en el Estadio Universitario, correspondiente a la fecha 4 de este Apertura 2029.

Redacción: Edgar Martínez