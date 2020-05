Quiere Reyes regresar jugando fechas dobles

Monterrey, Nuevo León. Motivado y listo para regresar es como se mostró el futbolista de los Tigres, Diego Reyes, quien afirmó haber ya descansado mucho, por lo que el disputar partidos a fechas dobles no sería mala opción.

Esto debido a la reactivación que tendrá la Bundesliga el siguiente fin de semana, algo que le da esperanza al zaguero por que suceda lo mismo en México.

“Sí, es un hilo de esperanza ellos ya llevan mucho tiempo de ventaja, llevan más tiempo que nosotros en cuarentena, pero bueno esto te anima para seguir trabajando, ojalá que pronto acabe todo esto. Realmente yo estoy deseando ya muchísimo salir de esta situación y poder regresar a nuestras vidas cotidianas. Ya descansamos mucho, estamos preparados para poder jugar jornadas dobles, yo ya estoy emocionado por volver a jugar, sería el hombre más feliz en estos momentos.

La realidad es que tuvimos un tiempo muy difícil estando en casa, el estar jugando partido cada tres días es lo mejor que me puede pasar en estos momentos, tal vez esto no te lo hubiera dicho si no estuviéramos en cuarentena, pero ahorita mismo realmente si nos ponen a jugar jornadas dobles no tendría ningún problema ni yo y creo que ninguno de mis compañeros de profesión. Cansancio físico va a ver obviamente, pero para eso tenemos una plantilla bastante amplia, la cual está preparada para enfrentar torneos, estamos preparados para poder jugar jornadas dobles”, mencionó Reyes.

No obstante, aunque en Alemania, España y otros países ya piensen y estén seguros en volver, el jugador está consciente que en México no pase lo mismo rápidamente pues el pico de infección va en aumento conforme pasen los días, situación que se llega a creer en una posible cancelación del Clausura 2020, algo que al defensor no ve problema alguno en que ocurra.

“Estamos conscientes de que los principales es la salud, creo que están conscientes cada uno y se está cuidando responsable en sus casas. Si no se puede jugar el fútbol, ni modo. Al final de cuentas lo principal es que la gente esté bien y se pueda cuidar en óptimas condiciones, el futbol es lo más bonito para mi pero lo principal es la salud y eso no se puede pensar”, expresó.

Redacción: Edgar Martínez