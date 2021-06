Quiñones ve ilusionado a Gignac ante una inminente convocatoria a Francia

Monterrey, Nuevo León. Recién este viernes varios medios en Francia confirmaron un inminente llamado de André Pierre-Gignac hacia la selección de Francia para disputar los Juegos Olímpicos y en Tigres desean que esto pueda cumplírsele a su máximo referente, así lo dejó ver Luis Quiñones.

El colombiano notó muy contento e ilusionado a su compañero tras el fuerte rumor, del cual espera se vuelva realidad mostrándole todo su apoyo.

“En lo personal él está contento, con mucha ilusión, ojalá vaya y le vaya bien, siempre le deseamos lo mejor a una persona como André que tiene ese deseo, desde acá le daremos mucha fuerza, cuenta con el apoyo de todo mundo, Dios quiera y las cosas le salgan de la mejor manera”, expresó.

Cabe destacar, que Sylvain Ripoll cuenta con solo menos de una semana para definir su listado de 18 futbolistas que representarán a Francia en Tokio 2021. Mientras eso pasa, parece que el estratega contempla y muy fuerte al delantero de Tigres como uno de los 3 refuerzos mayores dentro del combinado Sub-23.

Piojo le da confianza y lo quiere en su mejor nivel

El sudamericano finalizó confesando lo que Miguel Herrera le dijo en su primera charla como técnico en el banquillo felino, la cual dejó el deseo del ‘Piojo’ en poder recuperar al Luis Quiñones con quien muchas veces se enfrentó cuando dirigía a otros clubes.

“Hablé con el Piojo, es una relación de amistad, pero siempre que nos topábamos en los partidos siempre fue muy cordial, me preguntaba cómo estaba sobre mi familia y al llegar acá también me mostró su aprecio hacia mí. Hemos hablado, me dijo que quería ver a Luis Quiñones que había enfrentado y ahora me tenía a su lado, es buena esa sensación el trato, las ganas y el deseo están y nosotros vamos a prepararlo para ayudarle a él como él ha dicho que vino ayudarnos a nosotros”, agregó.

Quiñones renovó con el equipo hasta el 2025 y tiene todas las ganas de volver a demostrar su nivel tal y como lo hizo durante los años 2019 y 2020.

Redacción: Edgar Martínez