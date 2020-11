Quisieron equivocarse: Tuca sobre el arbitraje

Monterrey, Nuevo León. Furioso contra el arbitraje, específicamente con el VAR, fue como terminó Ricardo Ferretti el partido en el empate 1-1 de Tigres ante Atlas, acusando a los silbantes de querer equivocarse en la jugada del gol anulado a los felinos.

El bigotón se expresó muy duro sobre el video arbitraje, el cual perjudicó directamente en el marcador, mandándole un mensaje a Arturo Brizio, encargado de esa rama. Además de aclarar que no entiende por qué ni siquiera se revisó la acción del tanto de André Pierre-Gignac, misma que le hubiese servido para finiquitar el apretado duelo contra los rojinegros y aumentar su cuota goleadora en el certamen.

“Yo creo que fácilmente en las dos cosas que mencionas hemos dejado escapar a lo mejor exagero un poco, creo que 7 puntos. Entonces, siempre buscar trabajar en todos los aspectos, hoy en lo personal pienso que la situación del último gol son situaciones que pasan, es la última jugada, nosotros también la hemos aprovechado en algún momento y anotamos gol, pero hoy sí no es una cosa que me guste hablar mucho del arbitraje, pero siento que el segundo gol que anotamos no entiendo lo que están utilizando del VAR.

Se dice que una expulsión un penal o en un gol se revisa y el segundo gol que anotamos es legítimo, y lo que se espera uno por lo menos en la situación de gol es una revisión del árbitro o del VAR para avalar si es o no es, hoy cometen una equivocación muy grave, nos manda a repechaje, le quitan el título de goleo a un jugador por no revisar un gol. Todos los goles que están dentro del protocolo se revisan y hoy ni la revisaron, no lo estoy entendiendo, hoy si me molesta, me irrita, me encabrona que no lo hayan hecho así de plano, porque nos afectó en el marcador final, en la situación de calificación y sinceramente al señor Brizio le digo y eso que siempre apoyo al arbitraje, somos seres humanos y nos equivocamos, pero hoy se equivocaron y quisieron equivocarse y eso no se vale”, confesó furiosamente post partido ante los rojinegros.

El apodado ‘Tuca’ reconoció que su equipo fue superior en todo momento al rival, insistiendo en que una negligencia arbitral les negó el triunfo que los hubiese metido directo a Liguilla.

“Cuando hay una expulsión como hubo hoy, el árbitro va y revisa, si hay un penal el árbitro va y revisa, si hay un gol el árbitro escucha, va y revisa ¿por qué carajo hoy no lo hicieron? Durante los 90 minutos tuvimos muchas oportunidades de gol que no concretamos, y cuando concretamos con una negligencia nos anulan el gol”, agregó.

El experimentado estratega culminó aceptando que ya dentro del repechaje se jugarán más de lo debido, ya que en papel y por lo que representan tienen mucho más que perder que otros equipos.

“Entrado a repechaje tendremos esta semana para preparar el equipo a ver qué contrario nos va a tocar, tenemos que buscar el pase a la Liguilla, todos los equipos cuando entran en ese tiro de repechaje es una situación muy difícil, porque hay unos que tienen muy poco que perder y mucho que ganar y otros viceversa, nosotros estamos en la segunda situación por lo que representamos y lo que somos como plantel e institución, que esperan que realmente pasemos a la etapa de Liguilla”, finalizó.

Los nicolaítas no se meten a esta faceta de repesca desde el torneo Verano 2002, aquella ocasión fueron sacados por Santos tras haber entrado como décimo lugar.

Redacción: Edgar Martínez