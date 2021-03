Reciben clavadistas de NL vacuna anti COVID-19

Con la finalidad de generar mayor tranquilidad entre los atletas que buscarán su boleto olímpico en fechas próximas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), inició el proceso de vacunación en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talento y Alto Rendimiento (CNAR) en la Ciudad de México.

En esta primera fase de vacunación fueron incluidos los clavadistas nuevoleoneses; Diego Balleza, Randal Willars y Andrés Villarreal, además de algunos otros deportistas que fueron concentrados desde los primeros días de este mes de marzo.

“Estoy muy contento con la vacuna, como ser humano tengo problemas de salud ya que padezco asma, por mi parte es algo bueno (la vacunación), me siento tranquilo de que en un futuro no me afecte tanto el COVID. En cuanto a las competencias es muy bueno porque independientemente de la situación que estemos atravesando, tenemos que seguir representando a México, tenemos que seguir trabajando y entrenando, que mejor que ir protegidos ante cualquier adversidad, nadie está exento a contagios, así que estamos agradecidos con CONADE, con Ana (Guevara), con los médicos que están al pendiente de nosotros y aplicando las vacunas y con todo el equipo multidisciplinario.”

La segunda dosis de vacunación de la vacuna rusa SPUTNIK V, será aplicada en un plazo de aproximadamente 15 días.

Los clavadistas nuevoleoneses se encuentran trabajando bajo las órdenes del entrenador chino Shi Qingyang, a la espera de viajar hacia Tokio para encarar la Copa del Mundo de la especialidad y buscar ahí el boleto olímpico.

Con información del INDE