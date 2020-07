Rectores decidirán si hay temporada

Todo parece indicar que serán los rectores de las instituciones que conforman la ONEFA quienes tomen la decisión final sobre el futuro de la próxima temporada de Liga Mayor.

Tras reunirse los coaches de los 32 equipos que integran este año la liga, el acuerdo es tener en esta semana una junta virtual con los rectores o sus directores de deportes, para que de una vez se analice la situación en cuanto a la Pandemia y se determine si hay torneo de Mayor y Juvenil o se suspende de forma definitiva.

La directiva de la ONEFA encabezada por Juan Manuel Bladé ha sido cauta, pero están conscientes de que se llega el momento de decidir, ya que los jugadores están en práctica y es mejor definirles el futuro de la temporada para que así todos estén tranquilos y se puedan tomar medidas más seguras en lo que resta del año.

El panorama no es nada bueno, la semaforización indica que no es momento para reunir a grupos de jugadores por el alto riesgo de contagio. Además, algunas instituciones comenzarán el siguiente semestre en línea, por lo que si no hay clases presenciales, menos se puede hablar de entrenamientos o uso de instalaciones deportivas.

Así que tal y como sucedió en el pasado Congreso de la ONEFA, donde se les dio cabida a los conjuntos de la CONADEIP, de nueva cuenta serán los rectores quienes decida y no los coaches, quienes sólo tendrá que acatar las indicaciones de sus autoridades.

