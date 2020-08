Regresa Celaya a Estados Unidos

Tras cinco meses de confinamiento, aprovechando el tiempo para convivir con su familia y mantenerse entrenando en casa, el clavadista nuevoleonés Juan Manuel Celaya regresó a los Estados Unidos para el último año en la Universidad de Louisiana (LSU) y continuar su preparación en busca de cumplir un sueño, sus primeros Juegos Olímpicos.

“Al principio era muy difícil, era mucho por fuerza de voluntad seguir ese sueño de Juegos Olímpicos, ya después de esa parte de asimilarlo, trataba de sobrellevar eso y enfocarme día a día sin pensar más adelante, era más manejable. Estoy emocionado por volver (a la universidad en Louisiana), saludar a mis amigos, agarrar mis cosas porque he estado viviendo de una maleta por cinco meses, pero también triste porque aquí dejo a mi familia, dejo a las personas que quiero, pero ya es el último empujón, es mi último año de carrera y ya esperemos el siguiente agosto venir con un título de ingeniero civil y una medalla olímpica.” Comentó Celaya en entrevista para el INDE N. L.

“Meme” logró mantener el estado físico con entrenamientos en casa esperando perder lo menos posible de cara a competir en el selectivo nacional que aún no tiene fecha, y consiga ponerle su nombre a la plaza olímpica conseguida por él mismo en el Campeonato Mundial de la especialidad el año pasado en Corea del Sur.

“La verdad estoy muy agradecido con el INDE porque me ha favorecido mucho en este tiempo de contingencia, que me han favorecido mucho para mi pretemporada, para mis entrenamientos en casa con la proporción de una barra olímpica, un set de discos, el rack para la barra, colchones de las instalaciones de clavados para poder seguir mi entrenamiento enfocado en Tokio 2020.” Explicó el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Con el último año de estudios para conseguir su título como ingeniero Civil, y con la encomienda firme de lograr su lugar en Tokio, Juan Manuel tendrá un 2021 que podría marcar su vida para siempre, un año de cumplir metas y sueños, posiblemente podría ser el mejor año de toda su vida.

“La verdad me siento seguro, desde 2018 que ya estaba yo muy cerca de las medallas a nivel nacional, competir al tú por tú con los grandes de México me ha dado una seguridad y también ir al campeonato del mundo, regresar de los juegos panamericanos con buenos resultados si me hizo crecer como deportista, ya siento que mi colmillo para competir está más largo.” Finalizó.

