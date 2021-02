Regresa Kenia Lechuga a remar por Nuevo León

Con la mirada puesta en Tokio, la experimentada remera nuevoleonesa, Kenia Lechuga, regresó a los entrenamientos en la Casa Bote del Pueblo Mágico de Santiago.

“Si me dolió muchísimo el dejar de representar a Nuevo León, aquí he estado toda mi vida, soy de aquí de Santiago, prácticamente la presa es mi casa. A mí me encanta entrenar aquí, para mí la Presa de la Boca es lo máximo y obviamente la Casa Bote me trae muchos recuerdos de cuando era niña, cuando empecé, estar aquí me recuerda todo lo que he pasado para llegar a donde estoy y me recuerda que queda mucho más por delante.”

Tras emigrar de Nuevo León en 2015, tiempo en que representó a la Secretaría de Marina y logró cumplir objetivos personales, volvió hace apenas unos días a la que ha sido su casa desde pequeña y por el momento se encuentra concentrada junto a sus entrenadores en el Club de Remo en el mismo municipio de Santiago.

“Para mí el INDE es una manera de poder cumplir mis sueños, si no hubiera llegado aquí a los trece años no sé qué hubiera sido de mi vida. Me ha cambiado mi manera de ver la vida, de ponerme metas y luchar para conseguirlas, entonces si estoy muy contenta y muy agradecida, y feliz de estar de vuelta.” Explicó la atleta de élite internacional.

La experta en pruebas individuales se motiva al conocer perfectamente la pista en que se llevará a cabo el Selectivo Continental de la especialidad en Río de Janeiro en Brasil, en donde estará representando a Nuevo León y a México a partir del 8 de abril.

“Me emociona muchísimo, para eso trabajamos, remo todos los días, no sé hacer otra cosa, entonces lo tengo que hacer bien. Estoy feliz de que el selectivo sea en Brasil, esa pista me gusta muchísimo, justa se parece mucho a la presa de la Boca, el tema de las olas, entonces me sentiré como en casa.” Comentó la medalla de oro en Lima 2019.

La apertura que se tuvo con la presente administración del INDE N. L. encabezada por el Mtro. Jesús Perales Navarro, motivó a la originaria del municipio de Santiago a regresar a a Nuevo León para sus prácticas en busca de repetir el sueño olímpico tras participar en Río 2016.

“Él me alentó mucho, lo conocí en algunos eventos como panamericanos, me dijo que tenía las puertas abiertas para regresar y todo el apoyo, eso me motivó más a moverme y buscar la posibilidad de regresar.” Finalizó.

Lechuga mantendrá su preparación en Nuevo León hasta el 25 de marzo para viajar a la Ciudad de México y el 27 del mismo mes alistará maletas con rumbo a Río de Janeiro en busca del tan ansiado boleto olímpico a Tokio.

Con información del INDE