Regresa Kenia motivada

Tras su participación en Tokio, la remera nuevoleonesa, Kenia Lechuga, regresó este jueves a tierras regiomontanas.

Alrededor de las 14:00 hrs. arribó en vuelo procedente de la Ciudad de México, con la espina de haber estado muy cerca de avanzar a las semifinales A/B de la disciplina de Remo, Lechuga sabe que hay poco tiempo para lamentarse, ya que sus terceros Juegos Olímpicos están a sólo tres años de distancia.

“Feliz de regresar a casa, hace mucho no venía, feliz del trabajo que se hizo en Tokio. Un poco de descanso, no mucho porque en Remo sí afecta mucho dejar de entrenar, pero sí, descansar un poco y volver. Creo que no pude haber dado algo más, estoy feliz porque di mi mejor marca, el viento es algo que no podemos controlar, justo en una competencia decisiva me tocó viento en contra y me quedé a dos segundos de poder pasar, pero creo que todo lo demás estuvo súper bien, fui muy competitiva.” Comentó a su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Se sintió muchísimo el apoyo, por lo mismo de la pandemia y que no había público la gente estaba más atenta a las competencias, sentí mucho cariño.” Expresó una de las atletas mexicanas más queridas en la actualidad.

La santiaguense sabe que hay que darle vuelta a la página de inmediato y enfocarse en los próximos eventos internacionales que tiene en puerta tras haber concluido en el lugar 16 del ranking mundial.

Uno de los aspectos que más destacó a su llegada, es el área de oportunidad que se tiene en México en cuanto a deporte se refiere desde las categorías infantiles, considerando que sólo inculcando la

actividad deportiva podremos crecer en competencias a nivel internacional, así como en los Juegos Olímpicos.

“Yo espero haber podido motivar a la gente, que se acerquen y sepan todos los beneficios que trae practicar algún deporte. Algo que me sorprendió muchísimo fue que pude hablar con algunos niños de Japón, hacíamos videollamadas como de motivación, y les pregunté si alguno practicaba algún deporte y todos practicaban algún deporte, era una escuela muy grande y todos hacían algo, es algo que nos falta en México.” Culminó.

