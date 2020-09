Regresamos a las bases y conceptos que nos daban resultados: Nahuel Guzmán

Monterrey, Nuevo León. El hilvanar dos victorias consecutivas en Tigres. ha sido trabajo de volver a las bases que en algún momento les brindaron resultados positivos, así lo consideró Nahuel Guzmán, quien reconoció un buen nivel futbolístico en los más recientes encuentros.

El argentino dejó en claro que aún no están del todo convencidos, por lo que aprovecharán la recta final del certamen para ofrecer un nivel más óptimo en base a los conceptos que han vuelto a proponer.

“No nos emocionamos, hemos conseguidos dos resultados importantes, son seis puntos importantes, hemos dejado pasar y se nos han escapado puntos sobre la hora que hoy nos tendrían más arriba, este tipo de resultados nos ayudan a dejar atrás estos momentos y son situaciones de juego. Lo tomamos con alegría y con esperanza y con compromiso.

En algún momento remarque que cuando comienzan algunos campeonatos el equipo intenta hacer de más de lo que venimos haciendo y de lo que nos ha dado tanto resultado, eso nos saca del eje y tal vez en la fecha 7 u 8 o 10 volvemos a las bases o a conceptos que nos han dado resultados, a intentar jugar simple y es lo que nos sirve, los resultados están a la vista y a veces podemos intentar más pero esto es excederse de las capacidades o chances de cada uno con respecto a su potencial, volvimos a las bases y nos están dando resultados, de acá en adelante hay mucho que ofrecer”, confesó en videoconferencia.

En cuanto a la goleada contra Querétaro, el “Patón” destacó lo incómodo del rival, pero aplaudió el triunfo que los pone enrachados de cara al Clásico Regio de la siguiente semana, mismo en el cual afinarán detalles a corregir.

“Es diferente llegar así, es diferente la semana siempre a lo que decimos habitualmente, trabajar sobre un buen resultado y sobre los errores, hemos tenido dos partidos difíciles por como veníamos, sacamos buenos resultados, hoy fuimos ampliamente superiores, nos costó abrir el marcador y a pesar que el rival tuvo un hombre menos casi todo el juego tuvimos la paciencia y fuimos contundentes. Por lo menos aprovechamos varias de las situaciones que tuvimos.

Tenemos una semana para trabajar en ciertos detalles como las llegadas con más jugadores dentro del área, eso podemos trabajar en la semana, hoy lo hicimos, pero en el primer tiempo nos costó un poco más, esta semana nos enfrentamos a un gran rival, un lindo espectáculo y vamos a ver cómo planteamos el partido, claramente estos resultados son buenos”, agregó.

El cancerbero culminó aceptando un gran momento personal, mismo que espera mantener para el derbi norteño en la edición 124 del próximo fin de semana.

“Un clásico es especial y particular, no solo para nosotros sino para la gente también, se vive el día a día distinto, la gente se enciende y te desea lo mejor del otro lado no tanto, empieza toda esa carrilla y está bueno. En lo personal en cuanto a mi presente me siento bien. Estoy en un momento de transformación personal, me siento más tranquilo y sereno, más pensante, trabajando muy bien con el equipo que tenemos. Ojalá lo pueda seguir manifestando en la cancha”, agregó.

Redacción: Edgar Martínez