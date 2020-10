Remodelan áreas deportivas

Con la presencia de atletas seleccionados de Nuevo León y de México, y personalidades ligadas al deporte de Nuevo León, este jueves fueron simbólicamente inauguradas las obras de remodelación en las áreas deportivas del Centro de Alto Rendimiento “Niños Héroes” y externas, áreas con las que el INDE cuenta hace algunos años y que hoy lucen impecables.

En el evento estuvieron presentes los atletas; José Luis Sánchez de Tiro Deportivo, Beatriz Briones de Canotaje, Victoria Heredia de Taekwondo, Susana Aviña de Atletismo, Diego Balleza de Clavados, Jesús Rodríguez de Karate, Diego Martínez de Lucha, Alejandra Garza de Halterofilia y Lorenzo Macías de Pentatlón Moderno, además del Lic. Sergio Ganem Velázquez, Presidente del Consejo Ciudadano del Deporte de Nuevo León, así como, Antonio Longoria, Vicepresidente de Ventas del Grupo Financiero Value, la Ing. Blanca Alanís Alanís, Directora de Construcción y Proyectos del ICIFED, el Presidente de la Asociación de Atletismo, Luciano Ramírez y el Director General del INDE N. L., Mtro. Jesús Perales Navarro.

“Recibimos mucho apoyo de parte del Gobierno del Estado, del señor Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, para que en este tiempo en que el CARE recibió menor porcentaje de visita pudiéramos trabajar en la remodelación de ciertas áreas deportivas. Pudimos trabajar con esta inversión de poco más de 70 millones de pesos que tuvo a bien otorgarnos. Estamos muy complacidos, y los atletas mucho más porque están encontrando instalaciones en mucho mejor condición.” Destacó Jesús Perales Navarro.

Las áreas deportivas que recibieron trabajos de remodelación fueron; la Villa Deportiva, Casa de Raquetas, Velódromo Radamés Treviño, Patinódromo, Centro Acuático, Pista de Atletismo, Gimnasio Nuevo León (Gonzalitos), Parque Bicentenario, Centro Tenístico, Pabellón de Tiro, Gimnasio Nuevo León Independiente y la Cancha de Hockey.

“Además de contento, agradecido con el señor Gobernador, con el Lic. Perales, por remodelar todo esto, la verdad es algo que todos los atletas esperábamos, no solamente las remodelaciones sino le han dado una buena limpieza a todas las instalaciones para nuestro regreso a entrenar.” Expresó el clavadista Diego Balleza, quien se encuentra aún en el proceso rumbo a Tokio.

Una de las instalaciones en que se trabajó es en la Villa Deportiva, lugar que fue casa precisamente de Diego Balleza en algún momento, y entre muchos otros deportistas, la

taekwondoín Victoria Heredia, quien fue de los primeros en ocupar un espacio en la villa inaugurada en el año 2007.

“Me alegra mucho que hayan remodelado las instalaciones, yo prácticamente inauguré la villa, fui de las primeras generaciones y me alegra que le den el mantenimiento que merece. Muchas gracias al Lic. Perales siempre por su apoyo, este ciclo olímpico fui a muchas competencias que de no ser por el apoyo del INDE y la Iniciativa Privada yo no hubiera asistido, pude ir a un Grand Prix que fue en Manchester y tuve la oportunidad de entrar en las medallas, eso demuestra en nivel en el que estoy, y me siento respaldada porque muchas veces si en la CONADE no hay recursos el INDE nos apoya, así que estoy muy contenta y muy agradecida.” Mencionó Heredia, quien se encuentra en la lista de atletas de Nuevo León con proyección a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aunque aún no se llevan a cabo las olimpiadas en Tokio en el INDE N. L. ya se encuentran trabajando con miras al siguiente ciclo olímpico y en próximas fechas se dará a conocer de forma oficial el nuevo proyecto que sucederá al actual llamado Pro Tokio, así lo dio a conocer la máxima autoridad en el deporte estatal.

“Estamos a punto de presentar el nuevo proyecto, como saben ustedes hoy existe el programa Pro-Tokio, pero este año también inicia el proceso de los atletas que estarán trabajando rumbo a París 2024, así que vamos a presentar el proyecto de cómo se verán beneficiados los atletas con el apoyo del Gobierno del Estado.” Sentenció Jesús Perales.

