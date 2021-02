Renuncia el coach de Tiburones de Cancún

Sin aún tener un partido de preparación o debutar en la FAM, el coach Roberto Aparicio dejó el mando de los Tiburones de Cancún al señalar que no se cumplió con lo prometido.

La nueva franquicia de la FAM tendría su debut en el 2021, luego de que el año pasado no hubo actividad debido a la Pandemia y sería el coach Aparicio quien se encargaría no sólo de formar su staff, sino también de proponer jugadores de nivel, entre ellos Máximo González, quien decidió competir en Hungría este semestre, para después retornar a los Tiburones de FAM, aunque esto no se ha confirmado por parte del propio jugador.

En un comentario del ex – coach de Tiburones, expone que la directiva del equipo falló a su palabra de hablar con la verdad, por lo que decidió dejar el proyecto y dedicarse a sus proyectos en el football americano.

Por su parte, en un comunicado del mismo conjunto en las redes sociales la directiva de la escuadra de Cancún expone que el coach no cumplió con las expectativas del equipo, pese a que aún no hay una sola jugada o partido para evaluar el trabajo del estratega, ya que la FAM no tuvo campaña el año pasado y los Tiburones son una franquicia de reciente creación.

Así las cosas; por un lado, el coach Roberto Aparicio se desliga del equipo, por el otro, la directiva se queda sin estratega y va en busca de un nuevo head coach.

