Roberto Egon Guajardo, debutó a sus 13 años

Si el llegar a ser seleccionado es algo complicado, se imagina usted que ese debuta a nivel nacional ser a los 13 años y ante rivales de mucha experiencia, eso sólo lo pudo vivir un joven como Roberto Egon Guajardo, destacado jugador de handball en Nuevo León.

Egon dio sus primeros pasos en el balonmano a los nueve años de edad, cuando visitó la Unidad Deportiva “La Talaverna” para entrenar al lado del coach Rafa Santos, hoy coach de los Tigres de la UANL.

“Fui a la Unidad Deportiva y me dijeron, ándale vente a entrenar no estés ahí sin hacer nada y así comencé a jugar handball a los nueve años, eso fue en el 2006, un año después participé por Nuevo León en la Olimpiada Infantil que se llevó a cabo en Monterrey”, destacó Egon Guajardo.

A partir de ahí y hasta el 2008 estuvo compitiendo en las Olimpiadas Infantiles, entre ellas de la Puebla y posteriormente en Nuevo León, para dejar por dos años este deporte e irse al canotaje.

Regresé al balonmano hasta el 2011, añadió Ego, para ir las Olimpiadas Nacionales hasta el 2015 en donde pudimos conseguir dos oros. Aunque también con la Mayor el año pasado fuimos campeones en Colima.

Un hecho importante y que recuerda con mucho cariño el joven jugador regio fue su debut como portero en la categoría mayor cuando apenas acababa de cumplir los 13 años de edad.

“Me invitó la maestra Pilar, yo me encontraba en mi primer año con los Cadetes, pero me vio aptitudes y me dijo, vente con el conjunto de Mayor y así estuve de titular desde los cuartos de final hasta la final, en donde caímos ante Sonora, que prácticamente era la Selección Mexicana”, comentó Egon Guajardo.

Para el pequeño arquero a sus 13 años detenerles lanzamientos a jugadores de gran experiencia y que llegaron a ser seleccionados y hoy fungen como entrenadores fue toda una proeza, pues soportó la prueba y eso lo hizo madurar mucho en el handball.

“Según me dicen quedé registrado como el jugador más joven en acudir a un torneo de Mayor siendo titular, o sea que estuve en la cancha en esos partidos”, explicó Egon.

Los años de portero concluyeron para el joven regio, ya que para el 2010 y 2011 por invitación de su entrenadora pasó a ser lateral izquierdo y fue así como dejó los tres palos blancos para sumarse a ser jugador de cancha.

La pasión por el handball llevó a Egon Guajardo a ser árbitro en el 2013 por azares del destino cuando acudió a un torneo en Guanajuato y el entrenador Antonio Ñañez de esa ciudad le dijo que se pusiera a oficial en encuentro ante Nuevo León.

“Me vio el coach sentado y me dijo, ándale ponte a arbitrar el encuentro. Recuerdo que me puso mucho gorro todo el partido y le dije, pero ya verá, voy a regresar aquí y será un buen oficial y aquí me tienes ahora impartiendo justicia en la cancha”, explicó Roberto Egon.

En cuanto a su participación en Monterrey como árbitro, Egon reconoció que fueron las entrenadoras Lulú Martínez y Mayte, quienes la abrieron las puertas de esta actividad tanto para Nuevo León, como dentro de la Liga Universitaria.

Pero qué es lo que tanto le atrae a este joven jugador el ser parte de una planilla de oficiales, Roberto Egon lo explica así, “Es por categorías; por ejemplo, en las Infantiles me gusta enseñarles a los niños lo que pueden o no pueden hacer. Mientras que en Mayor seguir de cerca las jugadas y aplicar el reglamento, sobre todo con esos jugadores que se pasan de la raya y dan un mal golpe, ahí me gusta intervenir y calmar los ánimos para que un encuentro no se nos salga de control”.

Y qué le falta vivir a su corta edad a Egon, se puede decir que nada, ya que en el 2019 acompañó al entrenador José Lagunes al Nacional Infantil donde fue su asistente, actividad que le llama mucho la atención.

“Creo que si me ponen sobre la balanza qué deseo hacer a futuro una vez que ya no esté de jugador, la verdad es que me inclinaría por ser entrenador, ya que puedes durar más tiempo ahí que como árbitro, en donde quizá sean 10 a 15 años, pues las piernas ya no te darán para correr a la par de los muchachos”, acotó Egon Guajardo.

Aún y cuando es joven, Egon ya puede presumir sus logros en las canchas de handball, tanto como portero, como también de jugador, coach y ahora árbitro.

