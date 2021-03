Rojos y Vaqueros realizan plática

De nueva cuenta el equipo de football americano profesional, Rojos de México mostraron su deseo de involucrar a los niños y jóvenes en este deporte y mostrar así los valores, disciplina y formación integral que se logra al practicarlo.

En esta ocasión en invitado de honor fue el club Vaqueros de Coapa, una organización deportiva que nació en 1976 y que pese a los problemas que tuvo en el pasado al ser desalojados, directivos y padres de familia trabajaron de la mano para hoy contar con un espacio digno en la Delegación Xochimilco.

Fue el propio entrenador en jefe de los Rojos, Raúl Rivera, quien les envió un mensaje de felicitación, y a la vez aprovechó para motivarlos a seguir adelante. “La verdad es que tengo que mencionar y reconocerles esa unión y trabajo que realizaron directivos y padres de familia para revivir a los Vaqueros luego de ese desalojo que sufrieron. Eso ha quedado atrás, ahora y pese al momento por el que pasamos debido a la Pandemia, niños y jóvenes los invito a ponerle intensidad su academia y el deporte, esto pasará y regresaremos a lo nuestro, el football americano”, expresó el coach del conjunto capitalino.

Durante la plática con los jugadores y padres de familia de Vaqueros de Coapa también tomó parte uno de sus más emblemáticos miembros, Emmanuel Velázquez, quien defendiera los colores del club desde los tres años y hoy es corredor de los Rojos de la capital.

Emmanuel tomó la palabra y comentó, “Estoy orgulloso de ser Vaqueros, jugué desde la categoría Pañuelitos hasta la más grande, ahora soy entrenador en mi club y la verdad que me siento muy realizado”.

En su carrera deportiva Emmanuel fue a la vez jugador d ellos Burros Blancos el IPN, con quienes obtuvo el título de Liga Mayor en el 2019 y de ahí pasó a ser parte de los Rojos de la capital, escuadra que milita en la FAM y donde desea consolidarse como uno de los mejores de la liga en su posición.

En relación a lo que recuerda cuando vestía el jersey de los Vaqueros de Coapa, el joven jugador lo explica así, “Me inicié como quarterback, me gustaba lanzar el balón, ya luego con el tiempo me pasaron a ser corredor. Pero lo que más me agrada de este club es la fraternidad que hay, el apoyo que todos nos damos en los partidos y los valores que me inculcaron aquí”.

Tras la entrevista el coach de los Rojos, Raúl Rivera pasó a una dinámica para regalar presentes de su equipo y a la vez se comprometió a visitar el club Vaqueros acompañado de sus entrenadores y jugadores, para así integrarlos en uno solo en favor del football americano.

Para el estratega de los Rojos, este tipo de convivencias virtuales son necesarias para que los niños, jóvenes y el mismo club se integren y trabajen en conjunto siempre por el bien no sólo del deporte mismo, sino también del desarrollo integral del jugador, razón por la cual las seguirán realizando con frecuencia los domingos por las tardes.

Redacción: Alfonso Aguilar