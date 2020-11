Rubén Rovelo da un paso al Campeonato 2020

Esta tarde en Querétaro el piloto capitalino, Rubén Rovelo, da un paso importante hacia el Campeonato 2020 en la fecha 10 de NASCAR PEAK México Series 2020, que se disputó este viernes en el Autódromo de Querétaro.

El volante del auto marcado con el número 28 MueblesDiseñoInternacional-ConsorcioDeToro-LaFlorDeCórdoba-M&A en una gran batalla con el ganador, Rubén García Jr. y con el poseedor de segundo lugar Abraham Calderón se ubicó finalmente en la tercera posición.

Por disposición de las reglas para esta fecha, Rovelo partió desde la última posición de la parrilla de salida de un total de 25 autos que se registraron para esta fecha. Nuevamente el arrojado piloto de la máquina #28, no cesó en su búsqueda del triunfo hasta llegar a la primera posición a mediados de la carrera, misma que perdió unas vueltas antes del final ante la gran presión que imprimieron el piloto de del auto 88 y el regiomontano Abraham Calderón

“El auto 88 era muy rápido. Teníamos el objetivo muy claro, quedar top 3, nos llevamos el mayor número de vueltas en primer lugar -dos puntos extras. No nos conformamos, queríamos esta quinta victoria y nos sentíamos muy cómodos.”, señaló el capitalino.

En ese sentido, Rovelo adelantó que mañana no deberá seguir siendo frío y calculador para conseguir los puntos para salir con el campeonato en las manos.

“Estuvimos siempre al límite, no venimos a cuidarnos o defendernos para ganar el campeonato. Queremos ganar y liderar carreras. Lo demostramos y no estamos regalando ni un solo centímetro. Y así será el día de mañana. Esperemos que todo salga bien. Seguir concentrados. Salir victoriosos y si no esperar a la final para que se defina el campeonato”, apuntó Rubén.

Finalmente, agradeció el apoyo de Muebles Diseño Internacional, Consorcio Del Toro, La Flor De Córdoba y Marketing&Advertising el apoyo a su equipo y reparador para continuar en la pelea del campeonato más importante del automovilismo deportivo nacional y espera mañana darles una satisfacción adelantada.

La décima primera fecha de NASCAR PEAK México Series 2020 será este sábado 28 de noviembre y Rubén Rovelo se consolida como líder del campeonato de pilotos a dos fechas del final.

EPI Press