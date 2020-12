San Pancho aspira a un boleto

Con una gran actuación del delantero Néstor Rodríguez, al conseguir un par de anotaciones, los entusiastas representantes del tradicional Deportivo Atlético San Pancho, se alzaron la victoria, al son de dos goles a uno, ante el Atlético San Martín, al continuar las acciones correspondientes al torneo de futbol, organizado por la liga Popular Escobedo, comandada por el señor Carlos Medina.

Atlético San Pancho, quienes ya suman algunos diez años desde que vieron la luz primera, demuestra su calidad en el terreno de juego en esta organización, que se precia de ser una de las mejores en todo el estado y más aún, que militan en el máximo circuito de la Primera Especial, donde se encuentra la élite de la competencia.

Duelo celebrado en la cancha uno de la unidad deportiva Camino Real, la cual fue visitada por una buena cantidad de aficionados, quienes disfrutaron de un duelo de poder a poder, con dos cuadros que no dieron, ni pidieron cuartel alguno.

Atlético San Pancho precede de grandes logros como los títulos del play off, torneo regular, goleadores y menos goleado en otras organizaciones, se hacen presentes en la Popular, para demostrar que no vienen a ver si pueden, sino porque pueden vienen, por lo que no se debe perder la huella del conjunto surgido de la colonia Pedregal del Topo.

Atlético San Pancho, de la colonia El Pedre, cuenta en sus filas con; Javier Moreno, Néstor Rodríguez, Pedro Quezada, Jesús Ledezma, Jonathan Rentería, Sergio Ruso, Dionel García, Víctor Macías, Víctor Hernández, Sergio Quezada, Diego Cázares, Enrique Proa, Javier Ruiz, Humberto Martínez, Brandon Serrano, José Linares, David Mata, José Alonso, Mario Moreno, Elías Martínez DT y jugador.