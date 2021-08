Por fin se concretó una de las peleas más esperadas por los fanáticos del boxeo: Saúl ‘Canelo’ Álvarez hace oficial su próxima pelea, enfrentará al estadounidense Caleb Plant para definir al campeón indiscutido de los pesos supermedianos.

El propio monarca tapatío Saúl Álvarez compartió la primera imagen para anunciar la contienda, a celebrarse el próximo 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

“Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta”, escribió Canelo en su cuenta de Twitter.

Luego de meses de negociaciones y acusaciones de ‘condiciones ridículas en el contrato’, el norteamericano. invicto y dueño del título de la Federación Internacional de Boxeo, dio el sí para medirse con el oriundo de Guadalajara. Plant ostenta una foja de 21 victorias y 12 nocauts, sin derrota alguna en su historial.

Por su parte, Saúl Álvarez, considerado el mejor libra por libra del momento, tiene en su haber 56 triunfos, 38 por la vía del cloroformo, además de una sola derrota.

🇲🇽 Este 6 de noviembre vamos a poner al boxeo de México en todo lo alto. ¡Vamos por el cinturón que nos falta!

🇺🇸 This Nov 6th we’ll put mexican boxing on top. Going for the missing belt!#Undisputed #CaneloPlant@Hennessy @ValueGF pic.twitter.com/cxOjrZbzJh

— Canelo Alvarez (@Canelo) August 19, 2021