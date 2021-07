Se clasifica Kenia a Final C en Tokio

La remera nuevoleonesa Kenia Lechuga culminó en la primera posición de las semifinales y se clasificó a la Final C en la prueba de Remo Skiff en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con un tiempo de 7:33.72 le bastó para cerrar encabezando su semifinal y realizar una prueba más antes de despedirse de sus segundos Juegos Olímpicos.

Tras no haber logrado clasificarse a las semifinales A y B, la santiaguense buscará cerrar su participación en la mejor posición posible del ranking mundial, al competir en esta Final C el jueves 29 de julio a las 18:45 hrs. tiempo del Centro de México.

En la disciplina de Remo olímpico las semifinales se dividen en A y B, además de C y D, dependiendo de la posición en que se haya concluido en la clasificación, quienes disputan las semifinales C y D no aspiran a medalla, pero compiten por mejorar su posición en el ranking mundial, lo cual les otorga un lugar para eventos internacionales.

Con información del INDE