Se despide Osmar Olvera de Tokio

Con una puntuación de 384.80 el clavadista del INDE Nuevo León, Osmar Olvera concluyó su participación en el Trampolín de 3 m Individual, en los que significaron sus primeros Juegos Olímpicos.

El Tokyo Aquatics Centre fue el escenario en donde el atleta de apenas 17 años de edad tuvo su primera experiencia olímpica y con una gran actuación se clasificó a la ronda de Semifinales, aunque no le alcanzó para superarla finalizando en el lugar 14 de la competencia.

“Al final creo que no fue mi día, no me sentí cómodo en las últimas rondas. Sabía que si hacía mis dos últimos clavados bien podía acceder a la final, pero no se logró.” Comentó Olvera al concluir su participación en Tokio.

A pesar de ubicarse por debajo del grupo de clasificados, antes de los dos últimos saltos tuvo la oportunidad de incrementar su puntuación y colarse a la final, sin embargo, quedó a pocos puntos de conseguirlo.

“Son mis primeros Juegos Olímpicos, me llevo buenas cosas, experiencia más que nada. Estar con los mejores del mundo, por algo estoy aquí, más que nada eso y me motiva a seguir entrenando más.” Concluyó Olvera.

El también mexicano, Rommel Pacheco, quien se clasificó como sexto lugar a la final, asegura que con la experiencia ganada por su compañero Osmar Olvera, los próximos Juegos Olímpicos tendrán una mejor historia por contar. “Son sus primeros juegos y lo hizo de una manera excelente, tiene mucho que aprender, pero también tiene mucho talento que desarrollar, así que me da gusto que se haya fogueado Osmar, tiene tres años para París y seguramente ahí va a tener un gran desempeño.” Finalizó Pacheco.

Con información del INDE