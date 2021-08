Se despide Paco Ablanedo Jr. con un quinto sitio en Aguascalientes

Contento con el fin de semana que tuvo en Aguascalientes, durante la cuarta fecha de la Trucks México Series 2021, se mostró el piloto capitalino, Paco Ablanedo Jr., quien culminó en el quinto sitio la prueba, disputada con aforo limitado en las gradas y estrictas medidas sanitarias.

El volante de la camioneta marcada con el número 69 EleganciaTextilHotelera-AlloyWheelRepairSpecialists explicó que no pudo acabar dentro de los tres primeros lugares, debido a un desaguisado que tuvo casi al final de la justa con otras dos camionetas.

“La carrera estuvo muy reñida, hubo demasiados rebases, también hubo accidentes fuertes, mucha rivalidad y diversión, que todos disfrutamos, tantos pilotos, público y equipos, mi equipo hizo un gran trabajo, los mecánicos tuvieron una actuación memorable en pits”, apuntó Ablanedo Guajardo.

“En general el fin de semana me gustó demasiado, sin embargo, no logramos terminar en podio, ya que en una curva se me metieron dos coches por dentro y ahí perdimos posiciones, nos faltó tiempo para remontar”, expresó el joven piloto.

El integrante del equipo potosino Dynamic Motorsports reiteró que quedó satisfecho con la actuación que tuvo en el Óvalo Aguascalientes México, donde estuvo como puntero en las prácticas oficiales e incluso en gran parte de la carrera.

“Tuvimos el mejor tiempo de la prueba, es algo que da mucho gusto, porque significa que anduvimos muy bien, sin embargo, no había manera de alcanzar al primer lugar que en ese entonces era Federico Gutiérrez, a pesar que hacía el mismo trazo, la camioneta no daba más”, relató Paco.

Finalmente, agradeció el apoyo obtenido de parte de sus patrocinadores, equipo y familia, a lo largo de estos años en la categoría de desarrollo de NASCAR PEAK México Series, a la cual espera regresar tras poner una pausa en su carrera en las pistas nacionales, debido a que realizará estudios en el Viejo Continente.

“Me voy muy contento, agradecido con todas las personas que me apoyaron, porque eso me motiva, todas mis carreras y mis triunfos fueron gracias a ellos. Me gustaría regresar, ya sea correr en las Trucks o en NASCAR México”, finalizó el volante capitalino.

EPI Press