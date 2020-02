Que no se hagan novelas: Miguel Garza Garza

Monterrey, Nuevo León. Las ofertas que Rafael Carioca mencionó haber tenido han sido desmentidas por el presidente de Tigres, Miguel Ángel Garza, quien también aclaró la situación del contrato del brasileño con los felinos.

El dirigente auriazul fue contundente y explicó que Carioca en realidad si tiene seis meses más de contrato con opción a renovar un año más, resaltando que si su voluntad es quedarse lo hará, acabando con la “novela”.

“Yo no tengo ni he recibido la oferta del Gremio y el día que la tenga nos sentamos a platicar para estar de acuerdo las tres partes y se va a dar la operación y si no no se puede dar. Él realmente está hasta el 2020 y nosotros tenemos una opción hasta el 2021. Lo más importante de esto es la voluntad del jugador, si el jugador tiene interés en el club, el club también tiene interés en el jugador. No se puede hacer ninguna novela si la voluntad del jugador es quedarse”, afirmó Garza.

Por otro lado, Garza aceptó que no ha estado de cerca con el representante Fabio Santana en cuanto a las negociaciones, pero una aparente renovación puede estar en proceso.

“Yo no he estado en la negociaciones pero es como todo, estar platicando tratando de llegar a un acuerdo”, aclaró.

Algunos indican que la razón por la cual se ha creado este alboroto es el salario que percibe el brasileño, ya que no existe otra prueba más si el mismo futbolista declaró recientemente quiere anhela quedarse.

Redacción por: Edgar Martínez