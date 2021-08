Se impone “Ruso” Santoyo a “Korita” Noriega en Monterrey

Por decisión unánime, el boxeador regiomontano, Oziel “Ruso” Santoyo, derrotó al nayarita Mauricio “Korita” Noriega en la pelea estelar de Round Zero Fight Night presentada por Cervezas Modelo En La Mixteca, Sardimex, ATUNSITO, San Pedro Pacific Products y Orpack, en la Arena José Sulaimán de Monterrey, Nuevo León.

Santoyo Bravo, quien dedicó su logro a su madre fallecida, ya que este jueves hubiera sido su cumpleaños, consiguió de esta manera su victoria número 13 en el plano profesional, a cambio de una derrota y un empate.

En el primer asalto, ambos peleadores salieron a dar espectáculo olvidándose de estudiar a su rival. En los tres siguientes episodios el boxeador local dominó el combate, pactado en el peso welter, con un extenso repertorio de golpes.

En el quinto y sexto round, Oziel Emmanuel buscaba el nocaut frente al nayarita, sin embargo, el golpe certero no llegó y con ello, dio acceso a la reacción de Noriega, quien sufrió su segundo revés en su récord profesional.

Al final del combate, que se realizó con el 30 por ciento del aforo, el nayarita reconoció la superioridad de su rival, quien al decretarse como ganador subió al ring a su pequeña hija como parte de su festejo.

“Venía preparado, mandé muchos golpes, aunque me quedé con ganas de conectar algunos ganchos, nos tocó un gran rival, es lo que esperamos todos cuando estamos en una función de Round Zero fight Night, mi oponente no tenía fuerza, pero aguantaba mucho, la competencia en la empresa es muy dura y hay que aprovechar las oportunidades”, expresó Santoyo.

“Lo que me resta es pelear con alguien de renombre, estoy listo para el que me pongan”, mencionó el regiomontano de 26 años de edad, quien vistió pantaloncillo en color azul metálico.

En tanto, en otros combates de la noche, Ángel “Guerrerito” Amaro derrotó por decisión unánime al debutante Jared Reyes, en peso pluma.

Mientras que los regiomontanos Antonio “Rapidito” Pérez y Adrián “Gallo” Santos derrotaron por decisión unánime a Jonathan Gutiérrez y Ángel Ibarra, de manera respectiva, en combates pactados en peso minimosca y superpluma.

Por su parte, Jesús “Bravito” López, oriundo de Juárez, Nuevo León, se impuso por nocaut técnico en el tercer round a Abraham Stell, en pleito de la categoría minimosca.

Y en la pelea que abrió la función, Víctor Martínez derrotó, en su debut profesional, por decisión mayoritaria a Saúl “Gasper” Gutiérrez.

EPI Press