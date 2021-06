Se lucen halteristas de Nuevo León con 19 oros

Contundente actuación la que tuvieron los halteristas nuevoleoneses en el arranque de actividades de los Nacionales CONADE al cosechar un total de 19 medallas de oro.

Como sede la “Casa de Raquetas” y el Gimnasio de Halterofilia del CARE, la jornada matutina comenzó con buenas noticias con Jade Moreno de la categoría sub 15, Valeria Gutiérrez de sub 17 e Irene Borrego de la sub 20 lucieron imponentes al adjudicarse tres oros cada una de las competidoras, y por la tarde Queisy Rojas también se apuntó tres oros más para la causa nuevoleonesa.

Alexandra López Ledesma de la categoría sub 15 logró dos oros y una plata, en la categoría sub 17 en los 59 kg Bárbara Carvajal también sumó dos oros y un bronce en el arranque.

Por su parte, María Isabel Barco y Valeria Martínez se adjudicaron un oro, ésta última sumó además plata y bronce en los 49 kg de l categoría sub 15.

Hasta las 19:oo hrs. Nuevo León era el estado con mayor cantidad de preseas doradas en este inicio de actividades de la Halterofilia, este martes continúan las acciones con la rama femenil.

Con información del INDE