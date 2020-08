El tenista australiano, Nick Kyrgios, se niega a jugar el US Open y lanza críticas a sus compañeros. Esto debido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus en todo el mundo, y con el torneo de Nueva York a punto de comenzar.

A través de un vídeo, Kyrgios dijo no tener problemas con los organizadores del Grand Slam, pero él no quiere arriesgar la vida de más gente.

“No jugaré este año en el US Open. Me duele en mi corazón no salir a competir, pero no voy a participar por la gente, por mi gente australiana, por los cientos de miles que han perdido la vida, por todos nosotros. Esta es mi decisión, guste o no”.

De la misma forma, Nick disparó contra aquellos jugadores que se prestaron a disputar exhibiciones durante la pandemia de COVID-19.

“Piensen en la otra persona por una vez, eso es de lo que se trata este virus, no importa su ránking mundial o cuánto dinero tengan. Actúen responsablemente”.

Cabe recordar que Kyrgios ha estado declarando en contra de Novak Djokovic por su torneo de exhibición, el cual detonó un brote de coronavirus en varios tenistas.