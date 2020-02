Se reencuentran con el triunfo

San Nicolás, Nuevo León. El equipo de Tigres tuvo una noche soñada al derrotar 3-0 a su similar de Chivas y así poder reencontrarse con la victoria en este Clausura 2020, en partido correspondiente a la fecha 5.

Desde el inicio los locales fueron más insistentes en el área rival, quedándose muy cerca de abrir el marcador en un par de ocasiones claras, pero la mala puntería de Enner Valencia y la gran atajada de Antonio Rodríguez a disparo de André Pierre-Gignac, evitaron que los felinos pudieran cantar el gol.

Fue hasta la parte complementaria que la fiesta de anotaciones llegaría y muy rápido, apenas al 51’ cuando Valencia cerró la pinza tras un gran servicio a profundidad de Luis Quiñones, cortando así con una mala racha de 9 meses sin poder anotar, llevándose la ovación del público en la cancha del Universitario.

De ahí en adelante los dirigidos por Luis Fernando Tena no pudieron meter ni las manos, y es que diez minutos más tarde un dudoso penal fue marcado por Fernando Hernández, quien con aún y la ayuda del VAR decretó la infracción de Jesús Molina sobre Gignac, que desde los once pasos no falló.

Con el 2-0 en contra la losa se volvió muy pesada para el ‘chiverío’, que poco a poco ya dejaba más espacios que fueron aprovechados por los nicolaítas para culminar su tarea y la goleada con el doblete de ‘Dedé’.

El francés incrustó en el marco de primera intención la redonda luego de una buena jugada individual de Enner, para finiquitar las cosas al 70’.

Ya sobre el final Oribe Peralta protagonizó el error más grande en los que va del certamen, al fallar frente a la portería y sin arquero el gol del descuento para Chivas, sacando literalmente la esférica en la línea provocando la silbatina de burla en las gradas del ‘Volcán’.

Con este resultado los Tigres ya superan al Rebaño Sagrado en puntos, llegando a 7 por 6 de los rojiblancos. A su vez, aumenta a cuatro los partidos sin ganar para Tena y compañía.

Redacción por: Edgar Martínez