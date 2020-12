Si no hubiera sido adicto, me retiro invicto: JCC

Si no hubiera sido adicto, me retiro invicto, fueron las palabras de Julio César Chávez, al ser cuestionado acerca de la relación de sus adicciones con las drogas, y su carrera deportiva dentro del boxeo.

Que nadie dude que se trata de la más grande leyenda del boxeo mexicano, pero el propio expugilista reflexiona con el paso de los años que podría haber llegado a ser el número uno de todos los tiempos a nivel mundial.

Pasaron 90 peleas profesionales -con 89 ganadas y un empate- para que El César del Boxeo sufriera su primera derrota en enero de 1994 contra Frankie Randall, combate para el que confesó solamente entrenó dos semanas porque estaba sumergido en los vicios con drogas y alcohol.

“Tal vez si no hubiera tenido esa adicción, habría sido de esos cinco mejores de la historia porque no tengo duda que habría llegado a 100 peleas invicto. ¿Te imaginas? Habría sido el mejor de la historia”, platicó JC a José Ramón Fernández en entrevista para ESPN.

“No me arrepiento de haber caído en las adicciones porque Dios me tenía predestinado algo, con mi recuperación me he dado cuenta del cariño de todo México, es increíble recibir tantos reconocimientos, pero especialmente ayudar a tanta gente en problemas como yo estuve”.

En la misma entrevista, El César del Boxeo reveló su admiración por el mexicano Rubén Olivares, quien también fue Campeón Mundial y al que le acompañó una fama de fiestero, algo que J.C. prometió “que no haría”, aunque no cumplió.

“Yo siempre admiré al Púas, me gustaba su gancho al hígado. Yo decía que no iba a ser igual de borracho y parrandero, pero salí peor que él”, dijo. “¿Te acuerdas que en Atenas (Juegos Olímpicos 2004) siempre llegaba pedo? Me chingabas mucho, José Ramón, siempre me decías: ‘Te quiero aquí a las 5 de la mañana’ y yo te decía: ‘No me estés chingando’. Hay muchas anécdotas. Siempre que iba a tu programa rompíamos el rating”.