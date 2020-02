Sigue sin renovar

MONTERREY, Nuevo León. La novela de la renovación de contrato de Rafael Carioca con Tigres sigue debido a que el brasileño aún no lo hace, estando a seis meses de terminar su acuerdo escrito con los felinos.

El mediocampista aceptó haber tenido ofertas de su país natal y otra del futbol chino, sin embargo, la directiva auriazul no vio conveniente ninguna, dejando al futbolista en México pero sin ninguna propuesta de renovación, por ahora.

“Llegó una propuesta de Gremio y otra de China para mí pero Tigres no estaba de acuerdo, yo tengo contrato y voy a cumplirlo, estoy tranquilo aquí. Estábamos viendo una materia (cuestión) que salió de mi representante (Fabio Santana) estaba mintiendo hacia Tigres, yo pedí para que viniese a Tigres e intentar una renovación y todavía no renuevo. Ya voy a cumplir mi contrato y después a ver que pasa.

Vence hasta agosto 2020 (día 24). Tengo mi contrato en mis manos y mi representante también, van a ver que va a pasar. No sé, porque no hicieron una propuesta, eso se lo tienen que preguntar a ellos a ver que pasa. Estoy tranquilo”, comentó el todavía jugador auriazul.

Pese a todo, la voluntad del brasileño es permanecer con el conjunto norteño, pero volvió a reiterar que ya ha pasado mucho tiempo desde la última charla con Miguel Ángel Garza y no ha habido respuesta.

“Mi voluntad es quedarme, ya hablé de eso con la directiva, ya hablé con Miguel hace tiempo y no ha hablado conmigo. Yo estoy tranquilo, mi parte yo la estoy haciendo, voy a trabajar y mi voluntad es renovar con Tigres pero no tengo respuesta y no hablo más”, agregó.

Desde inicio del certamen se ha estado manejando una salida del sudamericano, no obstante, ahora más que nunca puede darse esta situación debido a que la oferta del Gremio puede seguir ahí y el mercado en Brasil no cierra sino hasta el 24 de este mes.

