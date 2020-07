Sin jueces en el regreso de Tyson

Una vez que se hizo oficial el regreso de Mike Tyson en una pelea de exhibición el próximo 12 de septiembre ante Roy Jones Jr., se han ido dando a conocer poco a poco algunos de los detalles y reglas que regirán la contienda entre ambos pugilistas.

El encargado de dar detalles del regreso de Mike Tyson, fue Andy Foster, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de California, quien reveló que ambos peleadores no utilizarán careta y que no habrá jueces que lleven tarjetas a lo largo de los ocho rounds en que está pactada la pelea; por ello, se preve que no haya vencedor a menos que uno de los dos reciba un KO durante la contienda.

“Tyson y Jones Jr. no llevarán protectores en la cabeza. Estarán usando guantes de 12 onzas y no habrá jueces presentes para anotar la acción. De esta manera no habrá un ganador, al menos que de alguna forma alguno de los dos sea noqueado o que uno de los dos no se considere apto para continuar”, explicó Foster, en entrevista con el sitio Boxingscene.

No obstante, el directivo explicó que tanto Tyson como Jones Jr. están advertidos de que hay una regla para detener la pelea sin importar el round en el que ésta se encuentre: “Pueden moverse y ganar algo de dinero, pero les dije que si se cortan se acabó”, indicó Andy Foster, de cara a la pelea que tendrá como sede el Dignity Health Sports Park en Carson, California.