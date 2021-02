Tema de lesiones en Tigres preocupa y bastante al ‘Tuca’

San Luís, México. El resultado ante el Atlético de San Luis parece haber pasado a segundo término para Ricardo Ferretti, quien por ahora se encuentra más preocupado por las lesiones que acomplejan al conjunto de Tigres.

El experimentado estratega aclaró el planteamiento estratégico que utilizó esta noche contra los potosinos debido al alto número de lesionados que posee en la zona defensiva, confirmando además que Carlos Salcedo se unió a este listado negro en la plantilla regia.

“Esto sí es una cosa que me preocupa, tenemos a Hugo Ayala que va a tener que ser operado, tenemos a Meza, al ‘Chaka’, tenemos a Carlos Salcedo que está desde hace tiempo aquejándose y hoy tuvo que pedir su cambio y es una situación que uno al no poder contar con un jugador de la plantilla, pues ya empieza a tener problema, más si ahora estamos hablando de cuatro en la zona defensiva, inclusive tuvimos que utilizar a un extremo de lateral izquierdo para poder complementar la zaga, con cierta idea táctica la utilización de Aquino en la lateral izquierda”, agregó.

Ya respecto al juego, Ferretti señaló sentirse tranquilo con el accionar de su equipo, pero si inconforme con el empate, pues tenían todo a la mano para traerse los tres puntos, adjudicando las circunstancias a “cosas del fútbol”.

“Estoy tranquilo porque el equipo jugó bien, merecía ganar pero bueno, esto es fútbol y el gol que nos impide el triunfo, nos deja un mal sabor de boca, pero estoy tranquilo, fuimos superiores, siempre digo que no se trata solo de merecer, hay que lograr y sigo pensando que son cosas del fútbol y que el equipo rival ya no tenía otra cosa más que hacer que aventarse para adelante y buscar el gol de la forma que encontró, pero no debo de hacer drama ni ahogarme en un vaso con agua porque no es la intención, hay que ver las cosas positivamente y creo que el equipo jugó bien.

Por ahora, los regios arribarán la madrugada del viernes y horas más tarde se enfrascarán en trabajos de entrenamiento de cara su próximo partido contra Toluca el día martes.

Redacción: Edgar Martínez