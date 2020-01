Tengo que cambiar yo, no los jugadores: Ricardo Ferretti

ZUAZUA, Nuevo León. Las primeras dos fechas de este Clausura 2010 le han servido de gran lección al estratega de Tigres, Ricardo Ferretti, quien aseguró tener que renovar ideas para poder sacar los resultados esperados tras dos juegos sin triunfo y sin gol.

El bigotón tiene en claro que su meta es reinventarse sin tener la necesidad de cambiar jugadores, esto pese a que eso de ‘inventar’ no es parte de su catálogo como entrenador.

“Dije que tenía que cambiar algo no jugadores ¿porque tengo que cambiar los jugadores? Tengo que cambiar algo yo, inventar algo distinto para que los jugadores puedan producir más.

Siento que de repente estamos produciendo pocas oportunidades de gol, entonces, tengo que hacer algo yo, inventar, no se modificar, pero tal vez no creo que inventar porque eso no va con mi librito”, confesó el Tuca.

Una de las cosas por las cuales existe esa necesidad de cambio es la clara ausencia de gol en la ofensiva, sin embargo, pese a las críticas hacia sus delanteros (Enner Valencia y Eduardo Vargas) Ferretti está a muerte con ellos.

“Sigo teniendo confianza en estos elementos. Tanto este juego pasado puse a las dos confianzas les sigo teniendo. Sigo pensando que así pasan muchas veces las rachas, pero de mi parte tiene el 100 por ciento de confianza”, agregó.

Los nicolaítas suman 180 minutos (2 juegos) sin gol en este torneo, quinta ocasión en los últimos cinco años que se ha presentado esta situación, los cuatro anteriores los felinos lograron llegar a la final y sólo en dos pudieron campeonar, así que si de algo saben reponerse los norteños es de este tipo de cosas.

Redacción: Alfonso Aguilar